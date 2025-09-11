Tờ Wall Street Journal ngày 10/9 đưa tin, trong cuộc điện đàm một ngày trước đó với Thủ tướng Israel Netanyahu, Tổng thống Mỹ Trump gọi việc Tel Aviv thực hiện đòn không kích vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Qatar, quốc gia đồng minh của Washington, là “một quyết định không khôn ngoan”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Nhà lãnh đạo Israel sau đó đáp rằng, ông chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tấn công và đã tận dụng cơ hội đó.

Theo Wall Street Journal, ông Trump đã bày tỏ sự phẫn nộ khi nhận được tin Israel điều máy bay chiến đấu không kích nơi đoàn đàm phán của Phong trào Hồi giáo Hamas nhóm họp ở thủ đô Doha của Qatar, từ quân đội Mỹ chứ không phải từ chính quyền Tel Aviv.

Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm thứ 2 với ông Netanyahu vào ngày 9/9, ông Trump đã hỏi Thủ tướng Israel rằng cuộc không kích có thành công hay không. Thủ tướng Israel lúc đó trả lời ông không biết rõ.

Hiện Nhà Trắng chưa bình luận về những thông tin do Wall Street Journal đăng tải.

Trong một tuyên bố hôm 10/9, Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào phái đoàn Hamas ở Qatar, nếu chính quyền Doha không trục xuất nhóm quan chức trên.

“Tôi muốn thông báo với Qatar và tất cả các quốc gia chứa chấp những kẻ cực đoan rằng, hoặc những nước đó tiến hành trục xuất hoặc đưa những đối tượng trên ra trước công lý. Nếu các quốc gia đó không làm vậy, chúng tôi sẽ hành động”, ông Netanyahu nhấn mạnh.