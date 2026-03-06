Báo Guardian dẫn lời ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng tối 5/3: “Tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), quân đội và cảnh sát Iran hãy hạ vũ khí. Chúng tôi sẽ cho các bạn quyền miễn trừ… Các bạn sẽ hoàn toàn an toàn với quyền miễn trừ tuyệt đối hoặc các bạn sẽ phải đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi. Và tôi không muốn thấy điều đó xảy ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UPI

Tổng thống Mỹ cho rằng hiện là lúc các lực lượng vũ trang Iran “đứng lên vì người dân Iran và giúp giành lại đất nước” từ tay chế độ thần quyền đã lãnh đạo nước này kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Ông Trump cũng kêu gọi các nhà ngoại giao Iran trên khắp thế giới xin tị nạn ở nước khác và “giúp định hình một Iran mới và tốt đẹp hơn, với tiềm năng to lớn”.

Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ sau đó nhắc lại rằng ông dự định sẽ có tiếng nói trong việc lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran.

“Mỹ sẽ đảm bảo dù bất cứ ai lãnh đạo đất nước này tiếp theo, Iran sẽ không đe dọa Mỹ hay các nước láng giềng, Israel hay bất cứ ai”, ông Trump nói, đồng thời cáo buộc Tehran đã “nhắm tên lửa vào tất cả các quốc gia còn lại ở Trung Đông như Qatar, Ảrập Xêút, UAE và nhiều nước khác không thực sự liên quan lắm”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump khẳng định Mỹ đã giúp “đập tan” các tham vọng của Tehran. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng tuyên bố Iran đã liên lạc với hy vọng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Song, ông không nói rõ ai từ phía Iran đã liên lạc.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó nói Tehran "không yêu cầu ngừng bắn". Trong cuộc phỏng vấn cùng ngày 5/3 với kênh NBC, ông Araghchi tuyên bố Iran sẵn sàng đối mặt nếu quân đội Mỹ mở một cuộc tấn công trên bộ vào nước này, đồng thời cảnh báo đó sẽ là “thảm họa lớn” với đối phương. Nhà ngoại giao hàng đầu của Tehran cũng lưu ý “sẽ không có bên thắng trong cuộc xung đột này”.