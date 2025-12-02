Theo báo Times of Israel, Tổng thống Mỹ Trump ngày 1/12 đã bày tỏ sự ủng hộ với nhà lãnh đạo mới của Syria - Tổng thống Al-Sharaa.

"Mỹ rất hài lòng với những kết quả đạt được kể từ khi chính quyền mới ở Syria được thành lập. Tổng thống Al-Sharaa đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Mỹ cũng sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo chính phủ Syria có thể tiến hành việc tái thiết", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong bài đăng của mình, lãnh đạo Nhà Trắng cũng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là Israel "không can thiệp vào công việc của chính phủ Syria".

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: SANA

"Tôi tin Syria và Israel sẽ có mối quan hệ lâu dài và thịnh vượng với nhau. Israel không nên làm điều gì cản trở tiến trình phát triển của Syria. Mỹ cũng sẽ nỗ lực làm trung gian cho một hiệp ước giữa hai bên", ông Trump nói thêm.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong cuộc gọi, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về kế hoạch giải giáp Phong trào Hồi giáo Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza. Ông Trump sau đó cũng mời ông Netanyahu đến thăm Nhà Trắng trong thời gian tới.

Sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái, Israel đã mở rộng sự hiện diện quân sự ở miền nam Syria bằng cách cho quân chiếm giữ các vị trí ở phía đông vùng đệm do Liên Hợp Quốc tuần tra, vốn ngăn cách khu vực cao nguyên Golan đang bị các lực lượng Tel Aviv chiếm đóng với lãnh thổ nước láng giềng.

Phía Syria đã liên tục chỉ trích các động thái của Tel Aviv, mô tả đây là hành động "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Damascus".