Vụ không kích của Israel tại Lebanon làm 5 người tử vong. Video: X/Times of Israel

Tuyên bố này trái ngược với thông tin do Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri đưa ra trước đó.

Hãng tin CNN dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Mặc dù tình hình vẫn chưa rõ ràng nhưng cho tới giờ các dấu hiệu cho thấy, 5 người thiệt mạng không phải công dân Mỹ. Trên thực tế, có một người từng có đơn xin thị thực nhập cư chưa dùng".

Trước đó, chính phủ Lebanon thông báo, có 5 người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào phía nam nước này. Quân đội Israel cũng xác nhận đã tấn công và tiêu diệt một chỉ huy Hezbollah ở thành phố Bint Jbeil, Lebanon. Lực lượng này thừa nhận, một số thường dân không liên quan đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Thông báo của quân đội Israel viết: "Lực lượng Phòng vệ Israel lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào đối với các cá nhân không liên quan và đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể. Vụ việc đang được xem xét".

Theo Chủ tịch Quốc hội Lebanon, 4 công dân Mỹ gồm một nam giới và 3 con của ông này nằm trong số nạn nhân tử vong. Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Youssef Raji cho hay, người mẹ trong gia đình trên bị thương và trong tình trạng nguy kịch.

Hãng tin tức NNA của Lebanon đưa tin, một UAV đã phóng 2 tên lửa vào một xe máy và một ô tô. 3 trong số 4 người ngồi trên ô tô đã thiệt mạng và người đi xe máy, được cho là mục tiêu bị nhắm đến, đã tử vong.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cáo buộc vụ tấn công là "thảm sát thường dân" và hành động đó của Israel là một thông điệp đe dọa nhằm vào người dân đang trở về các ngôi làng của họ ở phía nam nước này. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án Israel bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất.