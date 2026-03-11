Các mục tiêu ở Iran bị tấn công. Ảnh: CNN

Hãng tin Al Jazeera cho biết, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại Tehran sau thông báo trên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Theo CNN, trong đợt tấn công diễn ra vào hôm qua (10/3), Israel đã nhắm vào Tehran và thành phố Tabriz, với mục tiêu là một địa điểm quân sự và một khu phức hợp lớn của lực lượng bán quân sự Basij.

Trong một bản cập nhật sau đó, quân đội Israel cho biết cũng đang tập kích Dahieh, một vùng ngoại ô phía nam của Beirut, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng thuộc về nhóm quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

IDF tuyên bố, các cuộc tấn công được thực hiện nhằm gia tăng thiệt hại cho các năng lực nền tảng và hệ thống hoạt động cốt lỗi của chế độ Iran.

Quân đội Israel ngày 10/3 cho biết, khoảng 1/2 trong số 300 tên lửa đạn đạo Iran nhắm vào nước này là loại mang đầu đạn bom chùm. Dữ liệu được công bố trong bối cảnh Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel song hầu hết đều bị đánh chặn, ngoại trừ một quả mang đầu đạn lớn phát nổ ở khu vực mở bên ngoài Beit Shemesh, gần Jerusalem. IDF cho hay, việc đánh chặn tên lửa có đầu đạn bom chùm diễn ra hiệu quả nhưng rất thách thức.

Về phía Iran, đại sứ của nước này tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani đã cáo buộc Mỹ và Israel cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường khi tấn công Iran. Theo ông Iravani, kể từ đầu xung đột tới giờ, hơn 1.300 người Iran đã thiệt mạng, 9.669 địa điểm dân sự đã bị phá hủy, bao gồm gần 8.000 nhà ở, cùng với các trung tâm thương mại, cơ sở y tế và dược phẩm, trường học và các cơ sở giáo dục. Con số này đang tăng lên “mỗi ngày” khi các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra trên khắp các thành phố của Iran.

Ông Iravani cũng cho biết đã có những cuộc tấn công dữ dội vào các kho chứa nhiên liệu ở Tehran và các thành phố khác vào đêm ngày 5 và 7/3, làm phát tán một lượng lớn chất ô nhiễm nguy hiểm và độc hại vào khí quyển.