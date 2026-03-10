Bộ trưởng Chiến tranh và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ. Ảnh: BBC

Hãng tin BBC dẫn lời ông Hegseth nói: "Hôm nay lại là ngày tấn công dữ dội nhất của chúng ta vào lãnh thổ Iran. Nhiều máy bay chiến đấu nhất, nhiều máy bay ném bom nhất, nhiều cuộc tấn công nhất. Thông tin tình báo chuẩn xác và tốt hơn bao giờ hết".

Quan chức này cho hay, mục tiêu của chiến dịch "Cuồng nộ dữ dội" không thay đổi. Đó là phá hủy kho tên lửa, bệ phóng tên lửa và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran; vô hiệu hóa hải quân Iran; vĩnh viễn ngăn chặn nước cộng hòa Hồi giáo này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tại cuộc họp báo, cả Bộ trưởng Chiến tranh và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Caine cho biết, số lượng tên lửa Iran phóng đi đang là ít nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Tướng Caine phát biểu: "Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran tiếp tục có xu hướng giảm, giảm 90% so với lúc đầu và các cuộc tấn công của máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều đã giảm 83% kể từ khi bắt đầu chiến dịch".

Theo ông Hegseth, các con số trên phản ánh hiệu quả của các cuộc tấn công Mỹ.

Khi được đề nghị bình luận về tình trạng của lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei trong bối cảnh có thông tin ông này bị thương, quan chức quân sự hàng đầu nước Mỹ Hegseth cho hay, ông không thể nói về điều đó. Tuy nhiên, ông khuyên tân lãnh tụ tối cao Iran nên nghe theo lời của Tổng thống Trump là: Không nên theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Trả lời câu hỏi về các biện pháp mà Lầu Năm Góc thực hiện để giảm thiểu thương vong dân sự khi tấn công Iran, Bộ trưởng Hegseth khẳng định không quốc gia nào thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa như Mỹ để đảm bảo không gây tổn thương cho dân thường.

Bình luận về các cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia vùng Vịnh khác, ông Hegseth nói: "Đó là một sai lầm của Iran... hành động liều lĩnh" và điều đó cho thấy sự tính toán sai lầm của Tehran khi đẩy các nước khác vào thế phải ủng hộ chiến dịch của Mỹ.