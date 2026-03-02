Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Tổng thống Mỹ Trump chia sẻ với tờ Daily Mail: "Luôn là một quá trình 4 tuần. Chúng tôi dự tính sẽ mất 4 tuần. Iran là một quốc gia rộng lớn và mạnh nhưng chiến dịch sẽ kéo dài 4 tuần hoặc ít hơn". Ông Trump cho hay đó là đánh giá từ đầu chiến dịch.

Lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Iran, nhưng không cho biết việc này có diễn ra sớm hay không. "Tôi không biết. Họ muốn đàm phán nhưng tôi nói: Các vị nên đàm phán vào tuần trước, không phải tuần này", ông Trump bày tỏ.

Sau đó, trong một video đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 1/3, Tổng thống Trump cảnh báo các hoạt động quân sự chống Iran vẫn tiếp diễn và kéo dài cho tới khi tất cả các mục tiêu của Washington hoàn thành.

Theo Ynet News, ông Trump mô tả chiến dịch "Cuồng nộ sử thi" là một trong những cuộc tấn công quân sự lớn nhất và phức tạp nhất mà Mỹ từng tiến hành. "Trong 36 giờ qua, Mỹ và các đối tác đã phát động một trong những cuộc tấn công quân sự áp đảo nhất mà thế giới từng chứng kiến", ông Trump nhấn mạnh và nêu cụ thể rằng hàng trăm mục tiêu của Iran đã bị nhắm tới, gồm các cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), hệ thống phòng không và tài sản hải quân.

Tổng thống Trump cho biết 9 tàu chiến và một sở chỉ huy hải quân của Iran đã bị phá hủy “chỉ trong vài phút”, đồng thời khẳng định Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng toàn bộ bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Tehran đã bị hạ sát.

Nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận đã có 3 binh sĩ nước này thiệt mạng, 5 người khác bị thương và cảnh báo sẽ có thêm thương vong. Ông cam kết sẽ trả thù cho cái chết của họ và giáng đòn trừng phạt nặng nề nhất.

Về lý do xúc tiến chiến dịch quân sự chống Iran, ông Trump giải thích: "Một chính quyền Iran được trang bị tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng với người Mỹ... Tôi một lần nữa kêu gọi Lực lượng Vệ binh Cách mạng, cảnh sát quân sự Iran hãy hạ vũ khí và nhận được quyền miễn trừ hoàn toàn hoặc đối mặt với cái chết”.

Lãnh đạo Nhà Trắng kêu gọi người dân Iran nắm bắt thời cơ và lật đổ chế độ, tuyên bố Mỹ sát cánh với họ trong bối cảnh chiến dịch quân sự đang tiếp diễn khắp Iran.