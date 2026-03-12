Iran nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàu hàng Thái Lan. Ảnh: Xinhua

Hãng tin WANA dẫn lời ông Esmaeil Baghaei, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran ngày 11/3 tuyên bố các lực lượng vũ trang của nước này có toàn quyền đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel. Quan chức này nói thêm, danh sách các mục tiêu quân sự của Iran đang được cập nhật hàng ngày.

Theo ông Baghaei, Iran đã sử dụng năng lực trong nước để tấn công mục tiêu ở các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát cũng như các địa điểm do lực lượng Mỹ sử dụng ở một số quốc gia trong khu vực.

Tờ Guardian đưa tin, các quan chức cấp cao Iran đã thể hiện thái độ kiên quyết đối đầu và cảnh báo về một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài, đe dọa gây ra hỗn loạn kinh tế toàn cầu khi nguồn cung năng lượng từ khu vực bị bóp nghẹt.

Trong bối cảnh cuộc xung đột đã kéo dài 12 ngày dường như rơi vào bế tắc, giao tranh tiếp diễn trên khắp khu vực Trung Đông. Các cuộc tấn công của Israel vào những mục tiêu mà nước này cho là của nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon và các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran và Hezbollah nhằm vào Israel diễn ra liên tiếp.

Chỉ trong chưa đầy 10 ngày giao tranh, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến ít nhất 634 người thiệt mạng và 1.586 người bị thương, hơn 816.700 gia đình phải đi sơ tán lánh nạn.

Tối 11/3, trong một động thái leo thang căng thẳng, máy bay chiến đấu Israel đã ném bom các vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut và miền nam Lebanon sau khi Hezbollah phóng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào miền bắc Israel. Các tên lửa của Hezbollah được phóng đồng thời với tên lửa của Iran, đánh dấu lần đầu tiên hai bên phối hợp tấn công Israel kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bắt đầu.

Tại Vùng Vịnh, Kuwait cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 8 UAV của Iran. Ảrập Xêút thông báo đã chặn được 5 UAV đang hướng tới mỏ dầu Shaybah của nước này.

Sáng sớm nay (12/3), Iraq cho biết 2 tàu chở dầu đã bị phá hoại, khiến một người thiệt mạng.

Hàng trăm tàu ​​thuyền đang bị phong tỏa phía sau eo biển Hormuz vì lo sợ bị Iran tấn công, gây ra sự gián đoạn nguồn cung năng lượng tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Tehran sẽ không cho phép “một lít dầu nào” đi qua tuyến đường thủy quan trọng này cho đến khi Mỹ và Israel ngừng chiến dịch ném bom.

Hiện nay, dù áp lực đối với Mỹ và Israel ngày càng gia tăng trong việc xem xét giảm bớt các cuộc tấn công chung nhưng những người ra quyết định ở cả hai nước dường như vẫn quyết tâm tiếp tục chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 11/3 cho hay các hành động quân sự chống Iran sẽ tiếp tục “không giới hạn thời gian, chừng nào còn cần thiết, cho đến khi chúng tôi đạt được tất cả các mục tiêu và giành chiến thắng trong chiến dịch”.