Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Anadolu

“Cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột này, vốn do chế độ phục quốc Do Thái và Mỹ gây ra, là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến phí và các đảm bảo quốc tế vững chắc chống lại sự gây hấn trong tương lai”, ông Pezeshkian viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X tối 11/3.

Theo hãng tin CNN, đây là lần đầu tiên Tổng thống Iran công khai nêu rõ các điều kiện cụ thể để đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột đang lan rộng ở Trung Đông.

Trong khi Iran tiếp tục trả đũa Mỹ và Israel bằng cách nhắm tấn công vào các mục tiêu kinh tế và quân sự trong khu vực, Tổng thống Pezeshkian cho biết ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo của Nga và Pakistan để tái khẳng định “cam kết hòa bình” của Tehran.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh cuộc xung đột chỉ có thể kết thúc nếu Washington và Tel Aviv chấp thuận các yêu cầu của Tehran. Tổng thống Iran nói thêm, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm các cam kết rõ ràng nhằm giải quyết những lo ngại của Iran.