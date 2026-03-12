Video: CENTCOM

Theo hãng tin CNN, 3 máy bay Iran bị nhắm mục tiêu dường như bao gồm một chiếc C-130 và một máy bay trinh sát P-3 đều do Mỹ sản xuất và một máy bay vận tải Il-76 do Nga chế tạo.

Trong đoạn video, mỗi máy bay đều bị trúng đạn ít nhất một lần. Hình ảnh thu nhỏ lại sau đó cho thấy cả 3 máy bay đang bốc cháy trên sân bay.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM tuyên bố: "Iran đang mất dần khả năng không quân theo từng ngày. Các lực lượng Mỹ không chỉ phòng thủ trước các mối đe dọa từ Iran mà chúng tôi còn đang từng bước phá hủy chúng".

Không quân Iran vẫn còn một số máy bay cũ do Mỹ sản xuất trong biên chế, những chiếc máy bay này được mua trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 khi 2 nước chưa cắt đứt quan hệ. Các lệnh trừng phạt của Mỹ trong nhiều năm qua đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng duy trì một lực lượng không quân hoạt động đầy đủ của Iran.