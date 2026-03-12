Theo đài ABC, Tổng thống Trump ngày 11/3 đã lên tiếng về cảnh báo của FBI liên quan đến khả năng Iran sử dụng máy bay không người lái (UAV) tập kích bờ biển phía tây nước Mỹ.

"Không, không có gì đáng lo cả", ông Trump trả lời khi được hỏi liệu ông có lo ngại Iran sẽ mở rộng các hoạt động trả đũa sang lãnh thổ Mỹ hay không.

Trong khi đó, Thống đốc bang California Gavin Newsom nói cảnh báo của FBI chỉ là một trong nhiều cập nhật an ninh mà bang này nhận được mỗi ngày và ông không nhận thấy bất kỳ mối đe dọa nào "sắp xảy ra" đối với California.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày. Ảnh: NYT

"Ở thời điểm này, chúng tôi chưa nhận thấy bất kỳ mối đe dọa nào sắp xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp. Giới chức địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh và tình báo để theo dõi những mối đe dọa tiềm tàng đối với California, bao gồm cả nguy cơ liên quan tới xung đột Trung Đông", ông Newsom cho biết.

Tổng thống Trump và Thống đốc Newsom có các phát biểu trên trong bối cảnh FBI hồi cuối tháng 2 đã khuyến cáo các sở cảnh sát ở California rằng Iran có thể phóng UAV vào bờ biển phía tây từ một con tàu không xác định ở ngoài khơi.

Tới đầu tháng 3, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng nhận định "Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này có thể gây ra mối đe dọa có chủ đích với lãnh thổ Mỹ, dù một cuộc tấn công trực tiếp quy mô lớn khó có thể xảy ra".