Theo hãng tin Al Jazeera, HĐBA ngày 11/3 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran chấm dứt ngay việc tấn công các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Jordan.

Ngoài ra, nghị quyết do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đề xuất cũng "lên án mọi hành động hoặc sự đe dọa của Iran nhằm đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz". Văn kiện này được thông qua với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng.

"Việc nghị quyết được thông qua đã phản ánh vai trò then chốt của Vùng Vịnh đối với kinh tế toàn cầu. Vì lẽ đó, việc bảo đảm an ninh cho khu vực này đã trở thành trách nhiệm chung của quốc tế, gắn chặt với sự ổn định của kinh tế toàn cầu và an ninh năng lượng", Đại sứ Bahrain tại LHQ Jamal Fares Alrowaiei cho biết.

Iran phản đối nghị quyết của HĐBA. Ảnh: WANA

Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz nhấn mạnh việc thông qua văn kiện trên đã cho thấy sự phản đối rộng rãi với các hành vi của Iran. "Iran đang cố gắng tạo ra bất ổn, biến các quốc gia láng giềng thành con tin. Nhưng rõ ràng kế hoạch này đã phản tác dụng", ông Waltz bình luận.

Ngược lại, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani cho rằng việc thông qua nghị quyết đã phản ánh "sự lạm dụng trắng trợn thẩm quyền của HĐBA để phục vụ các chương trình nghị sự của Mỹ và Israel".

"Đây là một sự bất công với đất nước của chúng tôi, vốn là nạn nhân của một hành động khiêu khích không thể chối cãi. Quyết định này đã bóp méo thực tế và bỏ qua những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng tại Trung Đông", ông Iravani nói.

Theo Al Jazeera, 2 quốc gia bỏ phiếu trắng là Nga và Trung Quốc đã bày tỏ sự bất bình vì nghị quyết không thừa nhận các hành vi mang tính thù địch của Mỹ và Israel với Iran.