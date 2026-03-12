Tên lửa của Iran. Ảnh: WANA

Hãng WANA đưa tin, trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, ông Fadavi đã phác thảo tình trạng hiện tại của Iran về năng lực phòng thủ và lập trường chiến lược.

Ông Fadavi cho biết Iran đã phát triển một loạt hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm nhiều loại tên lửa, ngư lôi và tên lửa dưới nước. Ông lưu ý một số hệ thống này có thể đạt tốc độ khoảng 100 m/s. Theo vị cố vấn này, đây là mức hiệu suất mà Mỹ không thể đạt được mặc dù đã chi khoảng 20 tỷ USD trong 15 năm để nghiên cứu và thử nghiệm.

Theo ông Fadavi, Tehran chưa sử dụng những khả năng trên nhưng sẽ triển khai chúng nếu cần thiết. Quan chức này lập luận, bản chất của cuộc xung đột mà Iran phải đối mặt vào năm 2026 khác đáng kể so với những thập niên trước. Lần đầu tiên kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Mỹ trực tiếp đối đầu với Iran trong khi trước đây họ chủ yếu dựa vào các lực lượng ủy nhiệm.

Bác bỏ những tuyên bố lặp đi lặp lại của quan chức Mỹ rằng năng lực tên lửa của Iran đã suy yếu, ông Fadavi cho biết, chương trình tên lửa của Tehran trên thực tế đã tiến lên một giai đoạn mới về độ chính xác và sức mạnh hủy diệt. Ông tuyên bố Iran đang dựa vào "tên lửa thông minh" được trang bị đầu đạn nặng hơn và hệ thống nhắm mục tiêu có độ chính xác cao.

Ông Fadavi dẫn lời các chỉ huy Iran nói tên lửa có đầu đạn nặng dưới 1 tấn không còn được sử dụng trong các chiến dịch, phản ánh sự thay đổi về chất lượng trong chiến lược quân sự của nước này.

Ông Fadavi cũng đề cập đến những tiến bộ trong các chương trình máy bay không người lái (UAV) và phòng không của Iran. Theo ông, các phương tiện bay không người lái đang được sản xuất và vận hành trong tất cả binh chủng của các lực lượng vũ trang Iran.

Quan chức này cho hay Iran sẽ tiếp tục mở rộng năng lực quân sự, bao gồm cả tên lửa đất đối đất, tên lửa hành trình hải quân và hệ thống phòng thủ hàng hải. Mục tiêu cuối cùng của Tehran là tăng cường khả năng răn đe đến mức không một đối thủ nào dám nghĩ đến việc tấn công Iran.

Trong một diễn biến mới liên quan tới cuộc đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran, hãng WANA đưa tin, cho tới giờ, Iran đã bác bỏ 2 đề xuất ngừng bắn do ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.