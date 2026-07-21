Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV/drone) tự sát đang trở thành nỗi ác mộng trên các chiến trường hiện đại, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) vừa chính thức trình làng HYPNOSIS. Đây là hệ thống tác chiến điện tử (EW) công suất cao thế hệ mới, sở hữu khả năng ‘thao túng’ và vô hiệu hóa hàng loạt bầy đàn UAV/drone từ khoảng cách xa mà không cần bắn hạ bằng tên lửa đắt đỏ, hứa hẹn tái định hình hoàn toàn bài toán kinh tế phòng thủ toàn cầu.

Kiến trúc mạng lưới tác chiến dẫn đường của hệ thống HYPNOSIS. Nguồn: The Defense Watch

Cuộc xung đột hiện đại tại nhiều khu vực đã chứng minh một nghịch lý của phòng không truyền thống, khi quân đội các nước thường phải sử dụng những quả tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu USD, để bắn hạ những chiếc UAV/drone tự sát giá rẻ chỉ vài nghìn USD.

Để giải quyết triệt để bài toán kinh tế phòng thủ này, Israel Aerospace Industries (IAI), cha đẻ của hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow nổi tiếng, đã cho ra mắt HYPNOSIS, một giải pháp phòng không tác chiến dẫn đường (NAVWAR) sử dụng phương thức vô hiệu hóa phi động năng (soft-kill) tối tân.

Thay vì tiêu diệt mục tiêu bằng thuốc nổ, hệ thống này tập trung vào việc áp chế và làm tê liệt hoàn toàn hệ thống thần kinh của vũ khí đối phương.

Điểm cốt lõi tạo nên sức mạnh của HYPNOSIS nằm ở công nghệ chế áp điện tử và đánh lừa (jamming và spoofing) tín hiệu định vị vệ tinh tích hợp.

Hệ thống được trang bị các máy phát công suất cực cao, có khả năng phát tán tín hiệu giả lập trên diện rộng, bao phủ toàn bộ các dải tần của các hệ thống định vị vệ tinh phổ biến hiện nay như GPS, GLONASS, Galileo và Beidou.

Khi bầy đàn UAV hoặc tên lửa hành trình của đối phương bay vào vùng quét, HYPNOSIS không chỉ đơn thuần là cắt đứt liên lạc, mà còn tiến hành 'bắt cóc' luồng dữ liệu định vị, bơm các tọa độ giả khiến mục tiêu bị mất phương hướng hoàn toàn, tự chệch quỹ đạo hoặc lao xuống đất trước khi tiếp cận mục tiêu chiến lược.

Về mặt cấu trúc kỹ thuật, HYPNOSIS được thiết kế theo dạng mô-đun phân tán linh hoạt để tối ưu hóa khả năng sống sót và mở rộng phạm vi bảo vệ.

Israel ra mắt hệ thống tác chiến điện tử có thể vô hiệu hóa hàng loạt UAV/drone. Ảnh: IAI - Israel Aerospace Industries

Hệ thống bao gồm nhiều trạm tác chiến điện tử di động có thể dễ dàng tích hợp lên các phương tiện cơ giới bánh lốp hoặc bố trí cố định tại các căn cứ.

Các trạm này không hoạt động độc lập mà kết nối chặt chẽ với nhau thông qua một trung tâm chỉ huy và điều khiển (C2) tự động hóa.

Nhờ thuật toán xử lý thông minh, trung tâm C2 có thể quét toàn diện không gian ba chiều, phát hiện các mối đe dọa đa hướng ở khoảng cách xa, sau đó tự động phân phối nhiệm vụ và tập trung công suất phát sóng của các trạm vệ tinh vào hướng tấn công nguy hiểm nhất.

Sự xuất hiện của HYPNOSIS đánh dấu một bước chuyển dịch chiến lược trong kiến trúc phòng không đa tầng của Israel.

Khi được tích hợp cùng các hệ thống đánh chặn động năng (hard-kill) như Iron Dome hay Arrow, lá chắn điện tử này đóng vai trò như tầng phòng thủ vòng ngoài cùng, đảm nhận việc sàng lọc và quét sạch các đợt tấn công bầy đàn quy mô lớn.

Điều này giúp quân đội tiết kiệm tối đa cơ số tên lửa đánh chặn quý giá để dành riêng cho các mục tiêu nguy hiểm hơn như tên lửa đạn đạo.

Với khả năng vô hiệu hóa không giới hạn số lượng mục tiêu cùng lúc bằng sóng điện từ, HYPNOSIS đang mở ra một chương mới cho công nghệ tác chiến điện tử, biến những bầy đàn UAV đe dọa nhất trở thành những đống phế liệu vô hại ngay trên bầu trời.

(Theo jpost.com, calcalistech.com, Israel Aerospace Industries - IAI)