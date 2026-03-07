Theo trang tin Ynet Global, bà Leavitt ngày 6/3 tuyên bố Mỹ đang tiến rất gần tới việc kiểm soát không phận Iran và kho vũ khí của nước này đủ để duy trì chiến dịch. Ngoài ra, Washington đang xem xét các nhân vật tiềm năng có thể lãnh đạo Iran trong tương lai.

Nhà cửa ở Iran bị phá hủy sau các đợt không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: WANA

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết thêm, Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã gặp gỡ các nhà thầu quốc phòng khi chiến dịch ở Iran đang tiếp diễn. Trước đó, một số nguồn tin cho hay cuộc gặp trên tập trung vào việc đẩy nhanh sản xuất vũ khí trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang nỗ lực bổ sung nguồn cung bị thiếu hụt do các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran và các hoạt động quân sự khác gần đây. Lãnh đạo các công ty gồm Lockheed Martin và Raytheon đã được mời tham dự cuộc họp.

Bà Leavitt cũng giải thích rõ về yêu cầu đầu hàng vô điều kiện mà Tổng thống Trump đặt ra với Iran. Đó là Iran phải đạt đến điểm mà nước này không còn có thể đe dọa Mỹ hoặc các lực lượng Mỹ trong khu vực. Bà Leavitt nói mục tiêu của chiến dịch "Cuồng nộ dữ dội" là phá hủy năng lực hải quân của Iran, loại bỏ mối đe dọa tên lửa đạn đạo và ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời làm suy yếu các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn trên khắp Trung Đông.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời một số quan chức châu Âu đề nghị giấu tên tiết lộ Ảrập Xêút gần đây sử dụng các kênh ngoại giao bí mật để tiếp xúc trực tiếp với Iran trong nỗ lực kiềm chế xung đột leo thang ở Trung Đông và ngăn chặn tình hình xấu đi hơn nữa.

Nguồn tin trên cho biết một số nước ở Trung Đông và châu Âu đã ủng hộ sáng kiến của Ảrập Xêút.