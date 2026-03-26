3h00 ngày 27/3, sân Gillette:

Trận giao hữu giữa Brazil và Pháp không đơn thuần là màn trình diễn giữa hai thế lực bóng đá thế giới, mà được ví như phòng thí nghiệm chiến thuật ở giai đoạn nước rút trước World Cup 2026.

Cả hai đều bước vào trận đấu với những bài toán riêng, và đây là cơ hội hiếm hoi để kiểm chứng chúng trước đối thủ ngang tầm.

Brazil tiến hành nhiều thử nghiệm. Ảnh: CBF

Với Brazil, HLV Carlo Ancelotti đang trong quá trình định hình lại cấu trúc đội tuyển. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương – riêng trò cưng Rodrygo lỡ hẹn World Cup – buộc ông phải thử nghiệm các phương án mới.

Ancelotti, với việc đưa con trai Davide vào đội ngũ trợ lý, tìm kiếm thử nghiệm từ cách vận hành tuyến giữa cho đến vai trò trung tâm của Vinicius.

Ngôi sao của Real Madrid được kỳ vọng trở thành hạt nhân sáng tạo sau khi đạt phong độ cao gần đây.

Brazil cần câu trả lời, liệu họ có thể chuyển từ một đội bóng giàu cảm hứng sang một tập thể cân bằng, kiểm soát tốt hơn trước các đối thủ lớn? Bên cạnh đó, Raphinha cũng được ưu tiên nhờ lối chơi đầy năng lượng.

Ở chiều ngược lại, Pháp bước vào trận đấu với nền tảng nhân sự chất lượng hơn, nhưng không vì thế mà thiếu nhu cầu thử nghiệm.

HLV Didier Deschamps đang tìm cách tối ưu hóa hệ thống xoay quanh Kylian Mbappe, đồng thời trao cơ hội cho những nhân tố mới như Rayan Cherki và nhất là Michael Olise – người đang bùng nổ với Bayern Munich – nhằm gia tăng chiều sâu đội hình.

Vấn đề của Pháp không nằm ở chất lượng, mà ở việc duy trì tính linh hoạt. Deschamps đang cố gắng tìm đáp án cho câu hỏi liệu họ có thể chơi kiểm soát, phản công, hay áp đặt thế trận trong cùng một trận đấu hay không.

Pháp tìm kiếm sự ổn định. Ảnh: FFF

Điểm đáng chú ý là cả hai đội đều có xu hướng “mở” trong các trận giao hữu gần đây. Điều đó khiến cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ cao, ít toan tính phòng ngự thuần túy.

Chính trong sự cởi mở đó, các HLV sẽ quan sát kỹ từng chi tiết về cách pressing, khả năng chuyển trạng thái, và đặc biệt là phản ứng khi mất bóng.

Xét cho cùng, kết quả không phải ưu tiên hàng đầu. Brazil đang tìm bộ khung ổn định khi Ancelotti tiếp tục bỏ rơi Neymar. Pháp được chú ý khi thời gian qua họ đá theo kiểu bình mới rượu cũ.

Đêm nay, ở Massachusetts (Mỹ), người hâm mộ háo hức trận đấu sôi nổi. Trong khi đó, với Ancelotti và Deschamps, mỗi pha bóng đều là dữ liệu, mỗi quyết định đều hướng tới một mục tiêu xa hơn là World Cup 2026.

Đội hình dự kiến:

Brazil (4-2-4): Ederson; Wesley, Bremer, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Andery Santos; Raphinha, Cunha, Joao Pedro, Vinicius.

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Konate, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Cherki, Mbappe; Ousmane Dembele.

Dự đoán: Pháp thắng 3-2.