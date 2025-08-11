Tiền đạo người Anh gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt từ MU với mức phí 30 triệu bảng Anh.

Trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa bóng mới tranh cúp Joan Gamper, Rashford được xếp đá chính từ đầu khi đấu Como.

Rashford phung phí cơ hội mà đồng đội trao cho - Ảnh: EPA

Barcelona cho thấy sự áp đảo khi vươn lên dẫn 4-0 chỉ sau hơn 40 phút bóng lăn. Tuy nhiên, Rashford vẫn để lại "dấu ấn" ít ai ngờ tới.

Nhận đường chọc khe thông minh từ Yamal, Marcus Rashford băng xuống loại bỏ thủ môn Como rồi kết thúc bằng chân trái. Tiếc rằng, bóng lại đi sạt cột dọc.

Chứng kiến tình huống bỏ lỡ của Rashford, nhiều CĐV trên sân ồ lên. Bản thân tiền đạo 27 tuổi cũng giơ tay lên đầu bày tỏ sự tiếc nuối.

Một CĐV bình luận trên X: "Đây xứng đáng là pha bỏ lỡ của mùa giải."

Người khác mỉa mai: "Cứ dứt điểm tệ như này thì Rashford sẽ sớm khăn gói trở lại MU thôi."

Xem clip: