Phát biểu trên chương trình Monday Night Football về khởi đầu mùa giải tệ hại của United và màn trình diễn dưới thời Amorim, Carragher đưa ra những đánh giá gay gắt.

Ông cho biết: "Tôi nghĩ Amorim vẫn còn tại vị vì những người có quyền lực tại MU đã mắc quá nhiều sai lầm ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, đến nỗi họ gần như không muốn thừa nhận rằng họ mắc thêm một sai lầm nữa.

Carragher muốn MU sớm sa thải Ruben Amorim - Ảnh: Sky Sports

Đây là thảm họa đối với MU và Ruben Amorim. Những gì ông ấy đã làm ở Sporting Lisbon thật tuyệt vời và trông Amorim như một ngôi sao đang lên trên cương vị huấn luyện.

Nhưng việc bổ nhiệm một HLV với hệ thống 3 trung vệ chưa bao giờ phù hợp với truyền thống của MU. Tôi nghĩ quyết định về HLV càng sớm càng tốt cho tất cả mọi người.

Chúng ta đang chờ đợi điều không thể tránh khỏi. Thật không may, chẳng ai muốn thấy mọi người mất việc làm nhưng điều này phải kết thúc càng sớm càng tốt."

Jaime Carragher nói thêm, ban lãnh đạo Quỷ đỏ cần chịu một phần trách nhiệm vì họ biết Amorim sẽ áp dụng hệ thống tương tự như những gì ông làm ở Sporting Lisbon.

"Đứa con cưng của Amorim chính là hệ thống 3-4-2-1, giống như việc yêu cầu đội bóng của Jurgen Klopp đừng gây áp lực, hay Man City của Pep đừng chuyền bóng ngắn ở giữa sân vậy.

Omar Berrada, Jason Wilcox hay Sir Jim Ratcliffe đã đem Amorim về. Tôi nghĩ mọi HLV Ngoại hạng Anh khác sẽ nhìn vào MU và nghĩ 'tôi còn có thể làm tốt hơn thế'.

Điểm tích cực duy nhất cho MU là họ không dốc toàn lực vào hệ thống của Amorim. Ineos chi tiêu nhiều nhưng lại không mua tiền vệ hay hậu vệ cánh.

Những cầu thủ họ mua có thể dễ dàng chuyển thành hàng thủ 4 người, với Bruno Fernandes chơi vị trí số 10, Mbeumo bên cánh phải và Matheus Cunha có thể hoạt động ở cánh trái.

MU đã có nhiều thay đổi nhưng các HLV vẫn được cho thêm thời gian. Amorim chưa ở đó tròn 1 năm nhưng mọi thứ chẳng thể tệ hơn được nữa."