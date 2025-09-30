23h45 ngày 30/9, sân Almaty Ortalyk:

Champions League như liều thuốc xoa dịu. Hơn 6.400 cây số hướng về Almaty để tìm sự chuộc lỗi sau trận derby.

Đây là Cúp châu Âu, nhưng đồng thời cũng là dịp thuận lợi cho xoay tua lực lượng. Kairat, trên lý thuyết là đối thủ dễ chịu nhất trong 8 đội mà máy tính đã bốc cho Real Madrid, xuất hiện như “vật tế thần” sau thảm họa derby.

Real Madrid muốn trút giận sau derby. Ảnh: EFE

Ngoài thất bại, trận derby còn khiến Real Madrid mất mát thêm ở hàng thủ vốn đã chắp vá của Xabi Alonso. Eder Militao, dính chấn thương nặng ở mắt cá chân trái, không cùng đội bay sang Kazakhstan.

Không có Rudiger, còn Alaba thì phong độ vẫn gây nghi ngại (mới chỉ chơi 10 phút chính thức mùa này), Raul Asencio được trao lại cơ hội cạnh Dean Huijsen - người vừa trở lại mặt đất khi đối đầu hàng công Atletico.

Không chỉ vậy, Dani Carvajal là nạn nhân khác ở trận derby Madrid (anh cũng bị treo giò trong trận đấu Champions League này), khi Trent Alexander-Arnold còn đang điều trị y tế.

Như vậy, Fede Valverde phải trám vào vị trí hậu vệ phải mà chính anh thừa nhận “không sinh ra để chơi” trong buổi họp báo trước trận. Ở cánh trái, cơ hội dành cho Fran Garcia.

Ở tuyến giữa và hàng công, Xabi Alonso có nhiều khoảng trống hơn để xoay sở. Sự hiện diện của Tchouameni là điều duy nhất chắc chắn, trong khi Camavinga và Dani Ceballos đang cạnh tranh một vị trí.

Mbappe có thể ngồi dự bị. Ảnh: EFE

Đây cũng là dịp thích hợp để Jude Bellingham tiếp tục tích lũy phút thi đấu, tìm lại cảm giác bóng. Trong trận derby, anh đá chính và không theo kịp nhịp độ.

Real Madrid có thể ra sân mà không có Kylian Mbappe trong đội hình chính. Với mật độ dày đặc, Alonso xem xét cho cầu thủ người Pháp nghỉ ngơi.

Vinicius có thể tiếp tục đá chính khi tâm lý đang cải thiện tốt hơn, trong khi Rodrygo, Brahim Diaz và Gonzalo Garcia tìm kiếm suất còn lại trên hàng công.

Real Madrid đang muốn trút giận sau derby, và Kairat Almaty có thể phải hứng chịu cơn mưa bàn thắng.

Lực lượng:

Kairat Almaty: Anarbekov chấn thương.

Real Madrid: Trent, Militao, Rudiger, Mendy chấn thương. Carvajal bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Kairat Almaty (4-3-3): Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Gromyko, Kassabulat, Arad; Mrynskiy, Satpayev, Jorginho.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Fran Garcia; Camavinga, Tchouameni, Guler; Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 2 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 3/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 4-0.