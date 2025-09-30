Mourinho thay đổi

Một con người có thể thay đổi theo năm tháng, nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu sự thay đổi ấy có làm phai nhạt đi năng lực đặc biệt từng định nghĩa cả sự nghiệp? Trường hợp của Jose Mourinho ở Benfica là minh chứng điển hình.

Ông trở lại sân Ánh sáng sau 25 năm kể từ lần đầu ngồi ghế HLV trưởng với hình ảnh khác, không còn là người đàn ông trẻ trung, hừng hực năng lượng, sẵn sàng phá vỡ mọi khuôn khổ và dám nói ra những điều không ai dám nghĩ.

Mourinho hiện nay điềm đạm hơn. Ảnh: A Bola

Mourinho hôm nay là một người điềm đạm, chín chắn, nhiều hơn 60 mùa xuân sau lưng. Ông nói về sự kiên nhẫn, về ổn định, về giá trị của tập thể.

Nhưng Benfica, một tập thể đang loạng choạng và thiếu sức sống, cần một Mourinho thực dụng, hay một Mourinho ngạo nghễ, người từng khiến cả bóng đá châu Âu run sợ?

Trở lại mùa hè 2001, khi Mourinho dẫn Uniao de Leiria đi tập huấn tại Tabua, huyện nhỏ vùng Coimbra. Ở đó, người ta nhìn thấy thứ khác biệt.

Phương pháp của ông không giống những HLV Bồ Đào Nha cùng thời: không chạy rừng, không tập biển, thay vào đó là các buổi tập chiến thuật chi li, nghiêm ngặt.

Trong từng động tác, từng mệnh lệnh, toát lên cảm giác của một người đang mang đến điều gì mới mẻ. Chỉ vài tháng sau, khi đến Porto, ông khẳng định chắc nịch: “Mùa tới chúng ta sẽ vô địch”.

Không phải lời hứa mơ hồ, mà là tuyên bố của một kẻ tin rằng mình có tất cả điều kiện để biến nó thành sự thật.

Mourinho đã giữ lời. Porto trở thành đế chế, Benfica tiếc nuối khi đã không giữ lại viên ngọc huấn luyện mà chính họ từng lựa chọn.

Sự ngạo nghễ, niềm tin tuyệt đối vào bản thân và tập thể, là thứ khiến Mourinho trở nên đặc biệt. Ông không chỉ là một HLV, mà là người tạo ra niềm tin cho những ai đi theo mình.

Ở Porto, Chelsea, Inter, thậm chí Real Madrid, sự ngạo nghễ ấy biến thành ngọn lửa, có khi thiêu đốt cả đối thủ, có khi đốt luôn cả nội bộ, nhưng chưa bao giờ để lại khung cảnh tẻ nhạt.

Cần Mourinho ngạo nghễ

Thế nhưng, Mourinho trở lại Benfica của năm 2025 bằng một giọng khác. Không còn những lời lẽ thách thức, không còn câu tuyên bố “Tôi là người đặc biệt” khiến cả báo chí Anh ngỡ ngàng ngày nào.

Thay vào đó là một người đàn ông nói về “số phận cuộc đời”, về sự bình thản, về cái đẹp của việc “xây dựng lại từ từ”.

Ông hiểu rằng Benfica đã quá nhiều biến động, rằng đội cần sự ổn định, rằng kỳ vọng phải được quản lý. Tất cả nghe có lý, nhưng Benfica trên sân cỏ lại không phản chiếu được sự trầm tĩnh đó.

Mourinho từng ngạo nghễ và thành công ở Chelsea. Ảnh: Imago

Trước Gil Vicente, đội bóng như một kẻ mộng du, thiếu sức sống, thiếu tinh thần chiến đấu, thiếu tia lửa từ bên ngoài thổi vào.

Ở tuổi 62, Mourinho dĩ nhiên không còn là người đàn ông của những cơn bão. Nhưng Benfica có lẽ lại cần chính cơn bão ấy.

Bởi bóng đá, ở bản chất, không chỉ là những con số và kế hoạch. Nó cần cả sự rung động, sự kiêu hãnh, thậm chí là một chút ngạo mạn để đánh thức tập thể.

Mourinho từng làm điều đó ở Dragao, khi thổi vào Porto niềm tin không thể lay chuyển rằng họ sẽ vô địch, rằng họ có thể chinh phục châu Âu. Ông cũng từng làm điều đó ở London, biến Chelsea từ một đội bóng ngấp nghé thành thế lực Premier League.

Câu hỏi là: ông có thể, và có muốn, làm điều tương tự ở Benfica? Hay Mourinho giờ đã chấp nhận vai trò của một người cha điềm đạm, một nhà quản lý thời hậu đỉnh cao, đặt sự ổn định lên trên tất cả?

Benfica không thể mãi sống trong sự an phận. Họ cần một ngọn gió mạnh, một sự ngạo nghễ như ngày nào. Không ai mang lại điều đó tốt hơn chính Mourinho.

Nếu ông có thể tìm lại một chút của mình trong quá khứ - không phải tất cả, chỉ cần một phần nhỏ của “Special One” từng làm cả châu Âu chấn động - thì Benfica sẽ có hy vọng.

Bóng đá luôn cần những kẻ dám bước ra khỏi lối mòn, những kẻ đủ kiêu hãnh để tin rằng chiến thắng là định mệnh. Mourinho, hơn ai hết, từng là người như thế.

Benfica cần đến “Người đặc biệt” trong phiên bản ấy, đặc biệt là trong trận đấu Champions League với Chelsea (2h ngày 1/10).