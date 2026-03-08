HC1j8ZrXIAAtY__.jpg
Man City ra sân với đội hình xáo trộn, không có Haaland, Bernardo Silva hay Rodri
HC1a4IZbgAAjcoK.jpg
Phút 18, Harvey Barnes phá bẫy việt vị băng xuống kết thúc hiểm hóc mở tỷ số
HC1a0NIX0AAGo0J.jpg
Barnes ăn mừng bàn thắng
HC1ubJ1aYAAXbxP.jpg
Bị dẫn trước, Man City đẩy cao đội hình tấn công mạnh mẽ
HC1hcAlXkAA8Pby.jpg
Cuối hiệp một, Savinho gỡ hòa với pha đệm cận thành vào lưới trống
HC1hq5naMAACDKJ.jpg
Doku kiến tạo để Savinho lập công
HC1gTZLWcAAhvTW.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
HC1sCg7WIAA6S2j.jpg
Sang hiệp hai, Marmoush chọn chỗ hợp lý ghi bàn thứ 2 cho Man City
HC1mXaGWcAA2uui.jpg
Tiền đạo Ai Cập làm tốt trong vai trò thay thế Haaland
HC1qvstXsAAwsSR.jpg
Đến phút 65, lại là Marmoush xé lưới Newcastle, ghi bàn thứ 3 cho đội khách
HC1uJT WwAA5dku.jpg
Pep Guardiola chúc mừng học trò
HC1pMkrWAAAxfjb.jpg
Chiến thắng xứng đáng của Man City, với tấm vé vào tứ kết FA Cup

Nguồn ảnh: 433, MCFC, BR Football

Arsenal thắng hú vía ở FA Cup
