Garnacho thi đấu nổi bật trong chiến thắng 4-2 của Chelsea trên sân Wrexham, khi cuộc chạm trán phải kéo sang hiệp phụ.
Nguồn ảnh: 433, MCFC, BR Football
Phút lóe sáng của Eberechi Eze giúp Arsenal vượt qua đội bóng hạng ba Mansfield Town 2-1, để đoạt tấm vé vào tứ kết FA Cup.
ĐT nữ Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Ấn Độ 11-0, qua đó giành tấm vé đầu tiên của bảng C vào vòng tứ kết Asian Cup nữ 2026.
Trong trận đấu ra mắt HLV Vũ Tiến Thành, Ninh Bình đã để tuột chiến thắng trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà, thuộc vòng 15 LPBank V-League, tối 7/3.
Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô ghi bàn duy nhất đem về 3 điểm cho CA TPHCM trước chủ nhà HAGL, thuộc vòng 15 LPBank V-League, chiều tối 7/3.