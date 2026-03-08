Trận đấu giữa Athletic Bilbao và Barcelona khởi đầu vô cùng kịch tính. Chỉ sau 20 giây, Joao Cancelo suýt phản lưới nhà khi phá bóng trúng xà ngang. Không lâu sau, những pha xử lý kỹ thuật của Lamine Yamal cùng tình huống chạm bóng của Ferran Torres khiến hậu vệ Andoni Gorosabel suýt phản lưới Bilbao.

Bước ngoặt sớm xảy ra khi tiền vệ Unai Gomez của đội chủ nhà dính chấn thương đầu gối và buộc phải rời sân. Sự thay đổi bất đắc dĩ này khiến Bilbao phần nào mất nhịp, trong khi Barcelona dần kiểm soát khu trung tuyến với sự năng nổ của Marc Bernal.

Yamal trở thành người hùng của Barca - Ảnh: FCB

Dù vậy, hàng thủ Bilbao với Dani Vivian và Aymeric Laporte thi đấu rất tập trung, liên tục hóa giải các pha tấn công của đội khách. Phía Bilbao cũng có cơ hội đáng chú ý khi Selton Sanchez thoát xuống đối mặt, nhưng thủ môn Joan Garcia đã băng ra cản phá kịp thời. Inaki Williams thậm chí đưa bóng vào lưới, song bàn thắng không được công nhận.

Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục duy trì sức ép. Unai Simon xuất sắc cản phá cú sút của Marcus Rashford trước khi Pau Cubarsi đánh đầu chệch cột từ quả tạt của tiền đạo người Anh.

Bước ngoặt đến ở phút 68 khi Lamine Yamal tung cú cứa lòng đẳng cấp vào góc cao khung thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Bilbao nỗ lực tấn công cuối trận nhưng không thể đánh bại Joan Garcia. Chiến thắng giúp Barcelona kéo dài chuỗi sáu trận bất bại trước Bilbao và giữ vững ngôi đầu La Liga.

Đội hình thi đấu

Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Laporte, Boiro, Jauregizar, Rego, Berenguer, Sanchez, Gomez, Inaki Williams

Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Eric Garcia, Martin, Casado, Bernal, Olmo, Rashford, Yamal, Ferran Torres