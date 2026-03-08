HC05 evWEAEcFwP.jpg
Hai đội nhập cuộc cực kỳ sôi nổi
HC0 RiJWoAEh3_m.jpg
Phút 18, Sam Smith phá bẫy việt vị băng xuống mở tỷ số cho đội chủ nhà
HC0 RiEXIAEQ9L1.jpg
www_thesun_co_uk referee peter bankes shows red 1064789933_5f2c20 (1).jpg
Cuối hiệp một, Chelsea gỡ hòa sau tình huống phản lưới của thủ môn Okonkwo
HC1AiT4XIAI41R2.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
www_thesun_co_uk referee peter bankes shows red 1064789933_5f2c20 (2).jpg
Sang hiệp hai, Doyle một lần nữa đưa Wrexham vượt lên dẫn trước
HC1P9RzXgAAWN v.jpg
Tuy nhiên, Achaempong lập tức gỡ hòa 2-2 với cú đá trái phá trong vòng cấm
www_thesun_co_uk referee peter bankes shows red 1064789933_5f2c20 (3).jpg
Bước ngoặt xảy ra ở phút bù giờ, khi Dobson bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Garnacho.
Hòa 2-2 trong 90 phút chính thức, hai đội tiếp tục bước vào hiệp phụ
HC1oYPAakAAEMq4.jpg
Phút 96, Garnacho bừng sáng với bàn thắng sở trường bên cánh trái
HC1V8qUWcAIN2Ej.jpg
Niềm vui của tiền đạo người Argentina
HC1gFrqWwAASD7M.jpg
Cuối hiệp phụ, Joao Pedro ấn định chiến thắng 4-2 cho Chelsea
HC1dKK9WYAA6OEV.jpg
Chelsea giành vé vào tứ kết FA Cup

Nguồn ảnh: Chelsea Photos, OneFootball, CFC

Arsenal thắng hú vía ở FA Cup
Phút lóe sáng của Eberechi Eze giúp Arsenal vượt qua đội bóng hạng ba Mansfield Town 2-1, để đoạt tấm vé vào tứ kết FA Cup.