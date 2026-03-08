Phút lóe sáng của Eberechi Eze giúp Arsenal vượt qua đội bóng hạng ba Mansfield Town 2-1, để đoạt tấm vé vào tứ kết FA Cup.
ĐT nữ Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Ấn Độ 11-0, qua đó giành tấm vé đầu tiên của bảng C vào vòng tứ kết Asian Cup nữ 2026.
Bayern Munich tiếp tục phong độ thăng hoa khi đánh bại Gladbach 4-1 ở vòng 25 Bundesliga, qua đó nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 2 là Dortmund lên thành 14 điểm.
PSG kiểm soát thế trận nhưng vẫn thua Monaco 1-3 ở vòng 25, khiến khoảng cách đầu bảng Ligue 1 bị rút ngắn trước trận gặp Chelsea.
