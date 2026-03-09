Lời biện minh của Mourinho

Trong trận “kinh điển” bóng đá Bồ Đào Nha, thuộc vòng 26 giải VĐQG, màn rượt đuổi với kết quả 2-2 giữa Benfica và Porto bị lu mờ bởi một màn “show” mới của Jose Mourinho.

Khi Nicolas Otamendi – lúc đó đã rời sân – nhận thẻ đỏ vì hành vi phi thể thao ở phút 90, “Người đặc biệt” nổi cơn thịnh nộ và trút vào quả bóng. Kết quả, ông cũng bị truất quyền chỉ đạo sau đó vài giây.

Tình huống lộn xộn dẫn đến thẻ đỏ cho Mourinho. Ảnh: Kapta+

“Trọng tài nói rằng tôi bị đuổi vì đá một quả bóng về phía băng ghế dự bị của Porto”, Mourinho nói với báo chí Bồ Đào Nha.

“Người đặc biệt” biện minh cho mình một cách đầy hài hước, nhưng… hợp lý: “Điều đó hoàn toàn sai sự thật. Rất nhiều lần sau khi đội của tôi ghi bàn, tôi đá bóng lên khán đài để tặng cho một cổ động viên may mắn.

Tôi biết về mặt kỹ thuật mình không quá giỏi, nhưng cú đá đó thực sự là hướng lên khán đài”.

Mourinho nhấn mạnh: “Lẽ ra tôi không nên bị đuổi. Trọng tài thứ 4 đã làm việc rất tệ trong suốt trận đấu và vẫn tiếp tục như vậy khi nói với trọng tài chính rằng tôi đá bóng về phía băng ghế đối phương”.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng không giấu được sự bất mãn khi bị một thành viên ban huấn luyện Porto gọi là “kẻ phản bội”, lý do khiến ông làm cử chỉ mang tính coi thường, kiểu ra dấu rằng đối phương “nhỏ bé”.

Tức giận vì bị gọi “kẻ phản bội”

Trong cuộc họp báo, thuyền trưởng Benfica tiết lộ người nói câu đó là Lucho Gonzalez, trợ lý của Porto, mà không phải trợ lý Lino Gondinho như báo chí suy đoán ban đầu. Hai bên còn tiếp tục lời qua tiếng lại cho tới tận đường hầm vào phòng thay đồ.

“Lucho gọi tôi là kẻ phản bội đến 50 lần. Tôi muốn anh giải thích xem tôi phản bội điều gì? Khi ở Porto, tôi đã cống hiến toàn bộ tâm huyết cho CLB.

Sau đó tôi đến Chelsea, Inter Milan, rồi Real Madrid, đi khắp thế giới và dành 24 giờ mỗi ngày cho công việc. Đó gọi là tính chuyên nghiệp”.

Mourinho trong trận “kinh điển” bóng đá Bồ Đào Nha. Ảnh: Kapta+

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục: “Khi Lucho sang Marseille thi đấu, vậy có phải anh ta phản bội Porto không?

Anh ta có thể xúc phạm tôi theo cách khác, có lẽ tôi còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng gọi tôi là kẻ phản bội thì là xúc phạm tới tính chuyên nghiệp của tôi”.

Mourinho thừa nhận ông thất vọng với thái độ của cựu tiền vệ Argentina: “CĐV chửi bới thì đó là bóng đá. Cũng chính những CĐV ấy từng tung hô tôi khi tôi đi dạo trong thành phố.

Nhưng từ một đồng nghiệp… Anh ta cũng là một người chuyên nghiệp như tôi, từng khoác áo nhiều CLB trong sự nghiệp, nên tôi không hiểu. Phản bội vì sao? Vì tôi cống hiến hết mình cho Benfica?

Ngày mai nếu tôi đến Estrela da Amadora, Moreirense hay Uniao de Leiria, tôi cũng sẽ cống hiến tất cả. Tôi không thích điều đó”.