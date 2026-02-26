Benfica đã không thể tạo nên bất ngờ khi thua Real Madrid 1-2 trong trận lượt về play-off Champions League trên sân Bernabeu.

Đội bóng thủ đô Lisbon nhập cuộc tốt hơn, ghi bàn mở tỷ số nhưng Real Madrid ngược dòng với 2 bàn thắng liên tiếp – qua đó thắng chung cuộc 3-1.

Mourinho kéo dài kỷ lục buồn ở Champions League. Ảnh: Kapta+

Thất bại mới nhất tại Champions League khiến kỷ lục… buồn của Jose Mourinho càng thêm nặng nề.

Chiến thắng gần nhất của Mourinho ở một cặp đấu loại trực tiếp tại Champions League đã diễn ra cách đây hơn 10 năm.

Kể từ đó, ông thua liền 9 trận đấu loại trực tiếp, bao gồm các thất bại ở vòng 1/8 khi dẫn dắt Tottenham (thua RB Leipzig), MU (Sevilla) và Chelsea (PSG).

Mourinho hiện là HLV có thành tích tệ nhất trong số những nhà cầm quân từng góp mặt tại Champions League.

Để tìm lần gần nhất Mourinho – người từng vô địch Champions League cùng Porto (2003/04) và Inter Milan (2009/10) – giành chiến thắng ở một cặp đấu loại trực tiếp, phải quay về mùa giải 2013/14.

Đó là nhiệm kỳ thứ hai của “Người đặc biệt” tại Chelsea. Ở tứ kết gặp PSG, “The Blues” thua 1-3 sân khách, thắng 2-0 lượt về tại Stamford Bridge để đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách (nay đã bị bãi bỏ).

Ở bán kết, Chelsea thua chung cuộc 1-3 trước Atletico, đội sau đó nhìn Real Madrid đăng quang tại Lisbon.