Show diễn của Mourinho

Tại cabin số 6 của sân Bernabeu, ban tổ chức chuẩn bị sẵn cho Jose Mourinho một túi hạt điều, một túi hạnh nhân, 2 gói khoai tây chiên cỡ lớn, 4 bát salad nhỏ, 6 chiếc bánh mì kẹp giăm bông cỡ nhỏ, 3 xiên trái cây gồm dưa lưới, dứa và nho, cùng 3 chai nước.

Đó là bữa tối được sắp xếp ở nơi mà theo những thông tin rò rỉ, Mourinho sẽ theo dõi trận đấu vì thẻ đỏ từ lượt đi.

Mourinho tạo show diễn riêng. Ảnh: SL Benfica

Rất đông phóng viên chờ đợi Mourinho ở khu vực báo chí tầng 8 đông chẳng khác nào cảnh trước cửa một phiên tòa lớn.

Sự căng thẳng của nhân viên Real Madrid lộ rõ nửa giờ trước tiếng còi khai cuộc, khi họ bắt đầu dọn trống khu vực và đưa hàng chục phóng viên quốc tế ra xa để chờ chụp hình.

Trận đấu khởi tranh, Benfica vượt lên dẫn trước sau vài cơ hội, nhưng Mourinho vẫn không xuất hiện. Đó là “show” mới nhất của Mou.

Trợ lý Joao Tralhao, người chỉ đạo trận đấu, khẳng định ông không biết Mourinho ở đâu. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn.

Người ta tạo cảm giác rằng Mourinho sẽ ngồi giữa vòng vây báo chí, nhưng suốt nhiều phút, vị trí của ông vẫn là một bí ẩn lớn. Bóng lăn hơn nửa giờ, 6 nhân viên được Real Madrid cử phục vụ vẫn đứng ngồi không yên, vì “Người đặc biệt” có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.

Trước đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã trực tiếp chỉ đạo buổi tập cuối cùng và hình ảnh ông trở lại mặt cỏ Bernabeu sau 13 năm rời CLB chiếm sóng truyền thông, song nơi ông theo dõi trận đấu thì vẫn được giữ kín.

Thực tế, theo nguồn tin từ phía Real Madrid, Mourinho đã ở trên xe buýt của đội bóng. Ông chỉ đạo các cầu thủ một tiếng rưỡi trước giờ bóng lăn, và sau đó chỉ xem trận đấu trên màn hình máy tính bảng.

Không rõ trên đó có chuẩn bị bữa tối gì. Thông tin này chỉ được tiết lộ gần cuối hiệp 1 trận lượt về play-off Champions League.

Benfica ghi bàn dẫn trước, nhưng không tạo được bất ngờ. Ảnh: Inma Flores

“Sự đồng bộ là hoàn hảo”, Tralhao cho biết đã trao đổi với Mourinho sau trận về màn trình diễn tốt của đội. “Chúng tôi đã giữ được cá tính, rất tự hào. Kết quả thì đáng thất vọng”, trợ lý phân tích.

Điệu nhảy của Vinicius

Mourinho có show diễn theo cách riêng của mình, Kylian Mbappe thì vắng mặt vì chấn thương, và sân khấu Bernabeu tìm thấy nhân vật chính quen thuộc: Vinicius Junior.

Vinicius đã nhảy múa ở Da Luz. Bây giờ, Vinicius cũng nhảy múa tại Bernabeu. Anh lại ghi bàn vào lưới Benfica.

Trận đấu không hề đơn giản. Real Madrid nhập cuộc với nhịp độ thấp, bị sự quyết đoán của Benfica làm cho bối rối.

Ban đầu, đội bóng của Alvaro Arbeloa gặp khó trong triển khai bóng. Real Madrid không tìm được vị trí trên sân. Benfica làm chủ thế trận cả khi phòng ngự lẫn tấn công.

Một pha phối hợp giúp Pavlidis thoát xuống, căng ngang vào khoảng không hiểm hóc, Asencio trượt người cứu bóng suýt phản lưới, Courtois phản xạ xuất thần, song Rafa Silva đá bồi ghi bàn.

Tỷ số chung cuộc trở lại thế cân bằng. Giống như tại Lisbon, Tchouameni là điểm tựa. Tiền vệ người Pháp làm chủ tuyến giữa, trực tiếp ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau màn phối hợp đẹp mắt gợi nhớ cách dứt điểm của Toni Kroos – từ đường chuyền chính xác của Fede Valverde.

Vinicius một lần nữa tỏa sáng. Ảnh: EFE

Bàn thắng giúp Real Madrid, và Vinicius bắt đầu giải mã được Dedic – mẫu hậu vệ đeo bám rất bền bỉ. Cầu thủ Brazil dần bó vào trung lộ nhiều hơn.

Chính Vinicius tạo ra tình huống để Arda Guler đưa bóng vào lưới Benfica. Tuy vậy, Gonzalo Garcia, người chạm bóng trước đó, bị VAR và công nghệ bán tự động bắt lỗi việt vị.

Real Madrid không cần quá áp đảo. Điều quan trọng là “Los Blancos” có độ chính xác và những cá nhân biết cách tạo nên sự khác biệt.

Gần cuối trận, trong pha phản công nhanh, Valverde thực hiện cú chọc khe xé toang hàng thủ Benfica, Vinicius bứt tốc chỉ với một hậu vệ theo kèm, dễ dàng tiến vào vòng cấm và dứt điểm chuẩn xác hạ Trubin.

Vini lại nhảy múa, bên cột cờ góc phía cánh phải Benfica. Như ở Lisbon. Lần này không có những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Điệu nhảy ấy là cách anh cùng Real Madrid hướng tới lễ bốc thăm vòng 1/8 – nơi họ có thể gặp lại Man City.