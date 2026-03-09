Theo báo chí Tây Ban Nha, Kylian Mbappe sẽ vắng mặt ở trận lượt đi vòng 1/8 Cúp C1, Real Madrid đấu Man City lúc 3h ngày 12/3, do vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối.

Tribuna cung cấp thêm, chân sút 27 tuổi đã trải qua ít ngày tại quê nhà Paris để thực hiện việc điều trị chấn thương, trước khi trở lại Madrid tiếp tục quá trình phục hồi chức năng.

Real Madrid đã không có sự phục vụ của Mbappe ở 3 trận gần nhất – lượt về play-off đấu Benfica (2-1) của Mourinho và sau đó là 2 trận tại La Liga – thua 0-2 Getafe và thắng 2-1 Celta Vigo.

Mbappe lỡ hẹn Real Madrid đấu Man City, trong khi Jude Bellingham hồi phục nhanh hơn dự kiến, nhưng cũng chưa kịp tái xuất ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Ảnh: Madrid Zone

Và đúng như tờ L’Equipe sớm cảnh báo, Mbappe khả năng không chỉ ngồi ngoài 3 trận. Giờ đây, anh sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League, Real Madrid đấu Man City.

Tuy nhiên, Arbeloa hi vọng anh sẽ kịp sát cánh cùng Kền kền ở cuộc tái đấu Man City tại Etihad, diễn ra vào tuần sau (3h ngày 18/3).

Giữa tin kém vui về Mbappe, có vẻ Jude Bellingham mang đến thông tin tích cực hơn với việc hồi phục chấn thương nhanh chóng hơn dự kiến.

Defensa cho hay, vài tuần trước có thông tin, Jude Bellingham khả năng phải đến tháng 4 mới có thể thi đấu trở lại cho Real Madrid. Nhưng anh ấy đã xuất hiện trên sân tập sau 36 ngày, thậm chí còn có thể chạm bóng một chút.

Tuy nhiên, Arbeloa sẽ không vội vàng với ngôi sao người Anh, để tránh rủi ro tái phát chấn thương. Jude Bellingham sẽ tập luyện dần dần, để từng bước lấy lại phong độ.

Dù cho thấy tin hiệu lạc quan, nhưng nguồn trên cung cấp thêm, Jude Bellingham cũng sẽ chưa thể tái xuất ở ngay lượt đi Real Madrid vs Man City. Tin vui nếu có thì cũng chỉ đến ở cuộc tái đấu, và khả năng dừng ở việc điền tên vào danh sách.