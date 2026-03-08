Trên thị trường chuyển nhượng, những cuộc đối đầu lớn không diễn ra trên sân cỏ mà bắt đầu ngay từ phòng họp. Mùa hè năm nay có thể chứng kiến một “siêu kinh điển” kiểu mới giữa MU và Liverpool để giành chữ ký Pierre Kalulu.

Kalulu đang nổi lên như một trong những hậu vệ ổn định nhất tại Serie A mùa này. Trong màu áo Juventus, anh đã ra sân 40 trận – nhiều nhất đội – ghi 2 bàn và có 4 kiến tạo.

Kalulu (phải) nhiều khả năng gia nhập bóng đá Anh. Ảnh: JFC

Những con số không quá bùng nổ, nhưng đủ để cho thấy tầm ảnh hưởng của anh trong hệ thống phòng ngự của đội bóng thành Turin.

Điểm mạnh của Kalulu nằm ở sự đa năng. Cầu thủ người Pháp có thể đá trung vệ, hậu vệ phải hoặc trái, sở hữu tốc độ tốt, khả năng đọc tình huống ổn định và khá điềm tĩnh khi triển khai bóng từ tuyến dưới.

Chính sự toàn diện này khiến anh trở thành mẫu hậu vệ rất phù hợp với nhịp độ và cường độ cao của Premier League.

Theo Gazzetta dello Sport, cả MU lẫn Liverpool cùng đưa Kalulu vào danh sách mục tiêu cho kỳ chuyển nhượng hè. Hai CLB giàu truyền thống nhất bóng đá Anh đều muốn gia cố hàng thủ với một giải pháp đa năng.

Ở tuổi 25, Kalulu đang bước vào giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp. Sau khi phát triển tại Milan, anh tiếp tục duy trì ổn định cùng Juventus, nhiều khả năng được HLV Didier Deschamps đưa vào kế hoạch đội tuyển Pháp chuẩn bị cho World Cup 2026.