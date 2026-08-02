Trên đất Áo, Real Madrid sớm dẫn Fiorentina 2-0 nhờ các bàn thắng của Endrick và cầu thủ trẻ Alexis Ciria.

Tuy nhiên, đại diện Serie A rút ngắn tỷ số ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Trong hiệp 2, Fiorentina gỡ hòa 2-2 nhờ công Moise Kean.

Endrick ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid. Ảnh: Diario AS

“Tôi thấy một Real Madrid có ba bộ mặt: tươi mới, mệt và cực kỳ mệt”, Mourinho phản ứng sau trận.

“Khi còn sung sức, chúng tôi chơi rất hay. Tỷ số 2-1 sau hiệp một là quá ít. Đó là một hiệp đấu chất lượng rất cao, lẽ ra chúng tôi có thể thắng 3 hoặc 4-0 một cách dễ dàng.

Sau đó, trận đấu trở nên thiên về thể lực hơn, đối thủ gây áp lực mạnh và chúng tôi bước sang bộ mặt thứ hai.

Khi phải phòng ngự trong vòng cấm với hai cậu nhóc như Joan và Mario... Dù cả hai đã có một trận đấu tuyệt vời, nhưng về thể chất các em vẫn chưa đủ để đối đầu với một ‘quái vật’ như Moise Kean.

Và bộ mặt thứ ba khiến tôi rất hài lòng là khi cả đội đã kiệt sức nhưng vẫn chơi như một tập thể thực thụ. Chúng tôi biết cách giành lại quyền kiểm soát trận đấu.

Dumfries và Endrick mới tập ba buổi nhưng đã thi đấu hơn 70 phút. Đó là nỗ lực phi thường và với tôi nó có ý nghĩa rất lớn. Tôi đã cảm ơn họ vì những gì họ cống hiến. Tôi hài lòng với mọi thứ”.

Mourinho trong trận hòa Fiorentina. Ảnh: RMCF

Đây là trận giao hữu thứ 3 của Real Madrid. Dù vậy, hai trận trước đều mang ý nghĩa đá tập nhiều hơn.

“Đây là Real Madrid với những cầu thủ mà chúng tôi hiện có”, Mourinho có vẻ hài lòng.

“Trước trận, tôi đã nói với các cầu thủ rằng: Real Madrid vẫn là Real Madrid, ngay cả khi chỉ là một trận giao hữu.

Trận này tôi buộc phải sử dụng những 'người lớn', theo đúng nghĩa đen, mà mình còn trong tay.

Trong 7 cầu thủ đội một sẵn sàng thi đấu trận này thì có hai người mới chỉ tập cùng đội 3 buổi.

Sau đó chúng tôi còn tung cả Carlos Espi vào sân. Cậu ấy giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. Hôm trước chỉ tập khoảng một tiếng, nhưng lần này đã giúp đội và cũng được trải nghiệm cảm giác khoác áo Real Madrid”.

Khi được hỏi về cảm xúc khi trở lại dẫn Real Madrid, Mourinho thẳng thắn: “Chưa có cảm giác gì cả. Những trận đấu thực sự quan trọng vẫn còn ở phía trước”.