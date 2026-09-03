Tương lai bị mắc kẹt

Thị trường chuyển nhượng kết thúc với việc Julian Alvarez tiếp tục khoác áo Atletico Madrid, nhưng không thể khép lại những vết thương mà một trong những vụ chuyển nhượng căng thẳng nhất vài năm gần đây để lại.

Người thua cuộc lớn nhất chính là Alvarez. Anh không thể thực hiện mong muốn gia nhập Barcelona và giờ đứng trước nhiệm vụ phức tạp: xây dựng lại mối quan hệ với CLB, Diego Simeone, các đồng đội và người hâm mộ trên khán đài Metropolitano.

Alvarez tiếp tục ở lại Atletico. Ảnh: Diario AS

Trong số đó, việc chinh phục lại CĐV chắc chắn là thử thách lớn nhất.

“Điều tốt nhất cho tất cả là một vụ chuyển nhượng. Tôi muốn thực hiện một giấc mơ”, anh từng nói tại World Cup 2026.

Tuyên bố bị xem như sự xúc phạm đối với CĐV, cộng thêm chiến lược quyết liệt nhằm gây sức ép để được chuyển sang Barca, khiến Julian Alvarez phải hứng chịu những tiếng la ó dữ dội ngay khi xuất hiện tại Metropolitano, trong trận gặp Villarreal.

Đến lúc này, một bộ phận CĐV Atletico vẫn cảm thấy bị tổn thương và cho rằng giải pháp tốt nhất lẽ ra là bán tiền đạo Argentina.

Các nguồn tin trong ban lãnh đạo Atletico tin rằng Alvarez có thể đảo ngược tình thế.

“Nếu không tin vào điều đó, chúng tôi đã không đi đến quyết định này”, phía CLB khẳng định.

Kể từ khi Alvarez bày tỏ ý định ra đi, Atletico đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của người đại diện Fernando Hidalgo.

CLB cho rằng Hidalgo đã đưa ra những lời khuyên sai lầm, đẩy thân chủ vào cuộc xung đột phức tạp vẫn chưa thực sự chấm dứt.

Những thông tin rò rỉ về việc Alvarez không hài lòng với hệ thống chiến thuật của Simeone, cũng như những phát biểu của anh ở World Cup tại Dallas, đều bị Atletico quy trách nhiệm cho người đại diện.

Theo Atletico, mục tiêu của chiến dịch này là gây sức ép để hạ giá chuyển nhượng.

Atletico cũng cáo buộc Barca tạo ra chiến dịch truyền thông có sức lan tỏa toàn cầu chưa từng có trong lịch sử CLB.

Trong trận Villarreal, Alvarez hứng chịu nhiều la ó. Ảnh: Diario AS

CLB thành Madrid cho rằng chưa bao giờ họ phải đối mặt với cuộc tấn công nghiêm trọng đến như vậy về mặt hình ảnh. Họ thậm chí cho biết đã phát hiện các bot trên mạng xã hội nhằm tạo dựng hình ảnh Atletico như một CLB “giam giữ” và áp bức cầu thủ.

Hàn gắn vết thương

Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của Atletico là giúp Julian Alvarez hồi phục về tinh thần, để anh có thể trở lại thi đấu đúng với yêu cầu của CLB và Diego Simeone.

Alvarez không tập cùng toàn đội tuần trước vì tình trạng sức khỏe không tốt. Tuy nhiên, bộ phận y tế Atletico không chẩn đoán và cũng không xem xét khả năng anh phải nghỉ thi đấu vì trầm cảm.

Trong toàn bộ quá trình khiến thương vụ chuyển Alvarez sang Barcelona đình trệ, Atletico yêu cầu mức giá 150 triệu euro. Theo thỏa thuận, Alvarez có thể chuyển sang bất kỳ CLB nào nếu số tiền này được chuyển vào tài khoản Atletico trước ngày 20/6.

Apollo, quỹ đầu tư Mỹ hiện nắm phần lớn cổ phần Atletico, ủng hộ quyết định không bán anh cho Barcelona sau thời hạn trên, kể cả trong trường hợp đối tác chấp nhận trả đủ 150 triệu euro.

Trước đó, Alvarez và người đại diện không phản hồi đề nghị tăng lương mà Atletico gửi từ đầu mùa giải trước.

Theo đề nghị đó, Julian Alvarez sẽ được nâng thu nhập lên ngang Jan Oblak, khoảng 10 triệu euro ròng mỗi mùa.

Đáng chú ý, Atletico không yêu cầu gia hạn hợp đồng và cũng không tăng điều khoản giải phóng - 500 triệu euro.

Điều kiện kèm theo thỏa thuận 150 triệu euro trước ngày 20/6 là Julian Alvarez phải công khai ý định ra đi.

Atletico cũng không chấp nhận bất kỳ cầu thủ nào được đưa vào thương vụ để giảm khoản tiền mặt 150 triệu euro, đồng thời không trừ phí hoa hồng cho người đại diện hay trung gian từ con số này.

Theo Atletico, Barcelona chỉ gửi một đề nghị trị giá 100 triệu euro, và nó được đưa ra sau thời hạn 20/6.

Không chỉ vậy, Barcelona còn muốn thanh toán trong 6 đợt hằng năm, mỗi đợt khoảng 16,6 triệu euro.

Alvarez phải lấy lại phong độ và hàn gắn những vết thương. Ảnh: Diario AS

Atletico coi đề nghị này là thiếu tôn trọng. “Không ai bán ngôi sao lớn nhất của mình mà chỉ nhận được 16,6 triệu euro trong đợt thanh toán đầu tiên”.

Một hệ quả khác của cuộc chuyển nhượng bất thành là Julian Alvarez sẽ tiếp tục thi đấu cho Atletico với mức lương cũ khoảng 7,5 triệu euro.

Trước đó, Arsenal cũng từ bỏ ý định chiêu mộ cựu cầu thủ Man City sau cuộc trao đổi giữa Mikel Arteta và Julian Alvarez - khi anh rõ mong muốn của mình là khoác áo Barca.

Atletico hiểu rằng dù Alvarez cuối cùng vẫn ở lại, mọi chuyện từ đây phụ thuộc vào phong độ của anh.

Trận đấu tại San Mames với Bilbao vào cuối tuần này có thể trở thành cơ hội đầu tiên để Julian Alvarez bắt đầu quá trình hàn gắn những vết thương.