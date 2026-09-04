2h00 ngày 5/9, sân La Cartuja:

Real Madrid chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Betis ở vòng 4 La Liga với một vị khách đặc biệt tại trung tâm huấn luyện Valdebebas: Carlo Ancelotti.

Đây là chuyến thăm bất ngờ khi Ancelotti đang chuẩn bị cho đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển Brazil, với các trận giao hữu gặp Australia và Ấn Độ.

Mourinho và Real Madrid chào đón vị khách đặc biệt. Ảnh: RMCF

Ở đây, ông dành nhiều lời khen cho người bạn Jose Mourinho cũng như CLB cũ.

“Tôi có mối quan hệ tốt với Mourinho từ rất lâu”, Ancelotti chia sẻ trên RealMadrid TV. “Chúng tôi trao đổi ý tưởng, nhắn tin cho nhau.

Tôi rất vui khi ông ấy có mặt tại đây, ở một CLB vĩ đại như Real Madrid, nơi ông ấy vốn hiểu rất rõ.

Mourinho sẽ làm rất tốt. Ông ấy là một HLV xuất sắc và tôi tin chắc rằng Jose sẽ hoàn thành một công việc tuyệt vời tại đây”.

Mourinho khởi đầu mùa giải với 3 trận toàn thắng. Ở vòng đấu mới nhất, Real Madrid lần đầu tiên giữ sạch lưới và hầu như không để đối thủ có cơ hội dứt điểm về khung thành.

Trận đấu với Malaga cũng đánh dấu thời điểm Mourinho bắt đầu thực hiện những thay đổi trong đội hình.

Hướng đến trận đấu trên sân La Cartuja, Mourinho đang cân nhắc một số thay đổi về đội hình xuất phát.

Khi mà Tchouameni vẫn chưa chắc chắn có thể ra sân, Bernardo Silva sẽ trở lại đội hình chính đá cặp với Fede Valverde thay cho Camavinga.

Arda Guler có khả năng cũng trở lại đá chính bên hành lang phải. Yan Diomande có lẽ cần thêm thời gian để được đứng trong đội hình xuất phát sau bản hợp đồng lịch sử.

Real Madrid hướng đến chiến thắng thứ 4 liên tiếp. Ảnh: RMCF

Đây là trận đấu mà Mourinho gặp lại Manuel Pellegrini. Họ từng là đối thủ gần như không nhìn mặt nhau, nhưng ít nhất hiện tại đã cho thấy bầu không khí hòa bình.

Betis khởi đầu mùa giải với 2 trận thắng và giữ sạch lưới. Tuy nhiên, ở vòng 3 La Liga, đội quân của Pellegrini vỡ trận và thua nặng nề 2-5 trước Levante.

Tại La Cartuja, Betis không có Abde Ezzalzouli và Lo Celso vì chấn thương. Tân binh Dani Ceballos cũng chưa thể ra sân gặp lại đội bóng cũ. Rất khó để đại diện thành Sevilla giành điểm.

Lực lượng:

Betis: Abde, Lo Celso, Ruibal, Ceballos, Conde chấn thương.

Real Madrid: Asencio, Militao, Endrick, Rodrygo, Mendy, Pitarch, Tchouameni chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Llorente, Natan, Garcia; Roca, Fornals; Antony, Isco, Riquelme; Cucho.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.