Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa một kẻ giả danh công an và một cô gái trẻ. Ban đầu, ai cũng nghĩ đây là tình huống lừa đảo quen thuộc.

Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra: nạn nhân không chỉ không rơi vào bẫy mà còn bình tĩnh “dắt mũi” kẻ gian, khiến hắn lúng túng, vội tắt máy rồi “lặn mất tăm”.

Cuộc gọi mở đầu bằng giọng điệu nghiêm trọng: “Trần Thị Phương Giang hả em?”. Ngay lập tức, kẻ lạ mặt tự xưng là Phạm Như Khoa – cán bộ “công an”, yêu cầu cô gái mở camera để “trao đổi công việc quan trọng”.

Nhưng thay vì hoảng sợ, cô thẳng thắn chất vấn: “Tự dưng công an nào lại gọi điện yêu cầu mở camera?”. Đối tượng tiếp tục hù dọa, dựng kịch bản liên quan đến “ma túy và ngoại tệ”.

Cô gái vờ hoang mang, kéo dài cuộc trò chuyện, rồi bất ngờ tung đòn cao tay: khi hắn gửi ảnh “shipper” để tạo lòng tin, cô liền hét lớn: “Ối chồng ơi! Sao anh lại ở đây? Anh nói đi với cô kia cơ mà!” Cú “phản đòn” khiến kẻ gian đứng hình, buông câu “Nhây quá rồi Trang ơi!” trước khi tắt máy, bỏ chạy trong ê chề.

Nếu cô gái kia may mắn thoát bẫy, thì ngoài đời thực, đã có những nạn nhân bị cuốn sâu vào “bẫy bắt cóc online” tinh vi. Tối 23/9, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hà Nội nhận tin báo từ gia đình chị L.V.D.L. (SN 2007, quê Nghệ An, sinh viên đại học tại Hà Nội) về việc không liên lạc được với con gái.

Gia đình cho biết, chỉ trong vài ngày đã phải chuyển gần 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của chị L. theo yêu cầu của nhóm lừa đảo. Qua điều tra, công an phát hiện chị L. vẫn ở trọ tại phường Đại Mỗ nhưng bị thao túng tâm lý suốt 4 ngày, tự nhốt trong phòng, sống bằng mì tôm và nước lọc.

Trước đó, chị L. nhận cuộc gọi video từ “shipper”, rồi liên tục bị các đối tượng giả danh công an, thầy giáo… dẫn dắt, dựng kịch bản về “chương trình trao đổi sinh viên với nước ngoài”.

Tin lời, gia đình bán tín bán nghi nhưng vẫn chuyển tiền, để rồi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt. Không dừng lại, nhóm này còn lợi dụng thông tin cá nhân của chị L. để vay tiền qua ứng dụng online, tiếp tục chiếm đoạt thêm.

Công an phường Phú Lương giải cứu nam sinh viên khỏi bẫy “bắt cóc online”. Ảnh: CACC

Chỉ một ngày trước đó (22/9), Công an phường Phú Lương (Hà Nội) cũng kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị lừa “bắt cóc online” với kịch bản tương tự: giả danh công an, vu khống liên quan đến ma túy, bắt nạn nhân thuê nhà nghỉ, cắt liên lạc rồi gọi về gia đình để moi tiền.

Theo Công an TP Hà Nội, đây là thủ đoạn mới, nhắm vào sinh viên xa nhà, thiếu kinh nghiệm và dễ bị thao túng tâm lý. Các đối tượng thường giả danh công an, viện kiểm sát, thầy giáo… kết hợp video call, hình ảnh giả mạo để tạo niềm tin, buộc nạn nhân hoặc gia đình chuyển tiền.

Cơ quan công an khuyến cáo: Học sinh, sinh viên tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân qua các cuộc gọi lạ; không nghe theo yêu cầu mở camera, chuyển tiền hay tham gia “phòng chat” bất thường.

Khi gặp tình huống nghi vấn, cần báo ngay cho người thân và trình báo cơ quan công an gần nhất. Cha mẹ khi nhận đề nghị chuyển tiền cho con phải trực tiếp xác minh với con hoặc nhà trường để tránh sập bẫy.

Thủ đoạn “bắt cóc online” không chỉ là trò lừa đảo tài chính, mà còn khiến nhiều nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, tự cô lập, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.