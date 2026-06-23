Áo đã rất bị rất kỹ cho trận đấu với Messi và Argentina, với sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của thuyền trưởng Ralf Rangnick, người từng có giai đoạn dẫn dắt MU.

Áo thua trắng Argentina, HLV Ralf Rangnick chỉ còn biết ca ngợi Messi. Ảnh: EFE

Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã thất bại, ngay cả khi Messi bị tâm lý ngay những phút đầu trận vì sút hỏng quả 11m mà Lautaro Martinez mang lại cho Argentina.

Tưởng là điềm báo xấu cho Messi và các nhà đương kim giữ cúp, sau khoảnh khắc bỏ lỡ ấy. Nhưng không, sân AT&T ở Dallas (Mỹ), ghi dấu ngày lịch sử của số 10 huyền thoại, đưa anh trở thành tay săn bàn cự phách nhất mọi thời đại ở các kỳ World Cup – 18 bàn.

Messi đã mở tỷ số cho Argentina ở phút 38, trước khi hoàn tất cú đúp vào thời gian đá bù giờ (90+5), dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026, bất chấp Mbappe và Haaland cũng đều lập cú đúp.

Messi đón sinh nhật 39 tuổi (24/6) thật rực rỡ. Ảnh: B/R Football

Sau trận, HLV Ralf Rangnick dành những lời khen cho siêu sao số 10 của Argentina: “Nếu một cầu thủ 39 tuổi mà có thể lập cú đúp, có 5 bàn sau 2 trận mở màn World Cup, thì điểu đó cho thấy sự khác biệt vô cùng lớn.

Messi đã chứng minh anh ấy là người giỏi nhất. Anh ấy chẳng cần nhiều cơ hội để định đoạt trận đấu”.

Ở lượt đấu cuối bảng J, Argentina (6 điểm) – đã lấy vé đi tiếp, sẽ gặp Jordan, trong khi Áo (3 điểm) sẽ gặp Algeria.

(Nguồn VTV)