Sân AT&T ở Dallas chứng kiến một màn trình diễn xuất sắc khác của Messi, với cú đúp giúp Argentina thắng 2-0 Áo, để lấy vé sớm vào vòng 32 đội World Cup 2026.

Không ai nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận ở World Cup nhiều hơn Messi (13 lần). Ảnh: X All About Argentina

Trận đấu này cũng đưa Messi đi vào lịch sử các kỳ World Cup, khi chính thức vượt qua kỷ lục của Miroslav Klose (16 bàn) – hiện tại Mbappe cũng đã sánh ngang, trở thành chân sút mọi thời đại của giải đấu – 18 bàn.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Messi lần thứ 2 liên tiếp nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận, đưa anh đến một kỷ lục khác: là cầu thủ nhận danh hiệu này nhiều nhất lịch sử World Cup – 13 lần.

Tuy nhiên, trong ngày lịch sử, Messi cũng lập một kỷ lục không như ý: là cầu thủ sút hỏng phạt đền nhiều nhất tại các VCK World Cup! Cụ thể, 3 lần, với 2 lần thực hiện không thành công trước đó là tại World Cup 2018 (gặp Iceland ở vòng bảng) và 2022 (gặp Ba Lan - vòng bảng).

Ở trận gặp Áo, đứng trước kỷ lục và sự kỳ vọng quá lớn của mọi người, Messi đã thực hiện không thành công quả 11m mà Lautaro Martinez đã mang về cho Argentina những phút đầu. Cú sút chân trái sở trường của Messi đưa bóng đi chệch cột dọc.

Messi sẽ tròn 39 tuổi vào ngày mai (24/6) và anh đang tận hưởng niềm vui chơi bóng trên sân. Ảnh: EFE

Chàng đội trưởng số 10 có thổ lộ bất ngờ sau trận về quả 11m hỏng ăn: “Tôi đã sút hỏng quả phạt đền, điều đó thật đáng tiếc. Lúc ấy tôi rất tức giân vì mình sút quá tệ”.

Messi chia sẻ thêm về trận đấu: “Trên hết, tôi rất vui mừng vì chiến thắng này của Argentina. Cả đội đã làm việc chăm chỉ và chiến đấu hết mình.

Đây là World Cup, mỗi trận đấu đều căng thẳng và chúng tôi rất vui vì đã giành quyền đi tiếp. Việc khởi đầu như thế này nằm trong kế hoạch chúng tôi đề ra và đã cụ thể điều đó trên sân cỏ”.

Trận cuối bảng J của Messi và Argentina là gặp Jordan lúc 9h ngày 28/6.

(Nguồn VTV)