Sau 7 trận toàn thắng (6 ở La Liga và 1 tại Champions League), Real Madrid do Xabi Alonso cầm quân, đã ngã ngựa ở trận chiến không chỉ là 3 điểm – derby Madrid, với tỷ số đậm đà 2-5.

Julian Alvarez (nhận giải Cầu thủ hay nhất trận) cùng đồng đội làm nên chiến thắng to cho Atletico. Ảnh: AM

Đây là lần đầu tiên sau 75 năm, Atletico mới lại ghi được 5 bàn trở lên vào lưới Real Madrid. Lần gần nhất họ chiến thắng với tỷ số cao như vậy là ở trận derby diễn ra vào 1950. Khi đó, Atletico đè bẹp đối thủ cùng thành phố, với tỷ số 6-3.

Tại Metropolitano tối 27/9, dù Mbappe lên tiếng (25’) và chàng trai trẻ Guler (36’) cũng ghi bàn nhưng sân khấu thực sự thuộc về chủ nhà Atletico với màn trình diễn khiến Diego Simeone cười vui không ngớt.

Những người lập công cho Atletico là Le Normand (14’), Sorloth (45+3’), Juan Alvarez (51’ pen, 63’) và Griezmann 90+3’.

Xabi Alonso thừa nhận, Real Madrid đáng bị thua vì đã có trận đấu tệ hại. Ảnh: La Liga English

Tan trận, Xabi Alonso thẳng thắn thừa nhận: “Real Madrid đáng thua. Đó là một trận đấu tệ hại. Không có lời nào để bào chữa cả.

Chúng tôi đã chơi không tốt, cả về mặt tập thể lẫn pressing. Ở derby Madrid hôm nay, Real Madrid chưa đạt đến đẳng cấp mà chúng tôi muốn. Đội vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Real Madrid thiếu sự quyết liệt, thiếu những điều chỉnh phù hợp để chơi tốt hơn. Thất bại ở trận derby khiến chúng tôi tổn thương nhưng phải biến nỗi đau đó thành bài học cho cả tập thể lẫn cá nhân.

Thua trận đầu tiên của mùa giải, Real Madrid phải rút ra được bài học cho mình. Chúng tôi phải tự phê bình bản thân, phân tích lý do và cố gắng cải thiện”.

Với thất bại đầu tiên trong mùa giải, Real Madrid (18 điểm) có thể mất luôn vị trí dẫn đầu La Liga vào tay kình định Barca (16 điểm), nếu đoàn quân của Hansi Flick thắng Real Sociedad ở trận đấu diễn ra vào 23h30 đêm nay (28/9).