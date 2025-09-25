El Chiringuito đưa tin, hôm thứ Hai (22/9), phía Real Madrid đã có cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ với người đại diện của Vinicius - Frederico Pena, tại trung tâm huấn luyện Valdebebas.

Vinicius không còn đóng vai trò quan trọng dưới thời Xabi Alonso. Ảnh: Real Madrid HQ

Lúc rời đi, Frederico Pena, ban đầu dự kiến gặp lãnh đạo Real Madrid vào tháng tới, không đưa ra bình luận nào.

Mối quan hệ giữa Vinicius và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trục trặc thời gian gần đây, cả trong lẫn ngoài sân, liên quan đến việc gia hạn hợp đồng và thời gian thi đấu của tiền đạo Brazil.

Là cầu thủ đá chính mặc nhiên dưới thời Ancelotti, Vinicius không còn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Xabi Alonso. Kể từ khi HLV người Tây Ban Nha ngồi ‘ghế nóng’ Real Madrid, ngôi sao 25 tuổi chỉ được chơi trọn vẹn đúng 1 trận. Vinicius bị thay ra 9 lần, có 2 lần vào sân từ đầu.

Ở trận Real Madrid 2-0 Espanyol, Vinicius tỏ ra bất mãn thấy rõ khi bị Xabi thay ra, để nhường chỗ cho người đồng hương Rodrygo.

Nguồn trên cho biết, lãnh đạo Real Madrid hiểu được phản ứng của Vinicius, tuy nhiên sẽ không can thiệp vào các quyết định chuyên môn của Xabi khi đã trao toàn quyền.

Việc Xabi mạnh tay với Vinicius, ngoài chiến thuật còn là cảnh báo nghiêm về thái độ, đòi hỏi sao Real Madrid phải cư xử chuẩn mực, thay vì bốc đồng, ăn thua đủ với người hâm mộ các đối thủ. Cựu tiền vệ hướng tới xây dựng một Real Madrid đồng lòng, giá trị với lợi ích chung là trên hết.

Chân sút Brazil được cho sẽ chuyển đến Ngoại hạng Anh chơi bóng, nếu quyết định rời Real Madrid. Ảnh: Football365

Cũng theo El Chiringuito, trong cuộc gặp vừa qua, lãnh đạo Real Madrid giữ nguyên quan điểm về việc gia hạn với cầu thủ này, không có chuyện đáp ứng yêu cầu tăng lương bằng, thậm chí cao hơn Kylian Mbappe.

Thông điệp được ‘Kền kền’ gửi cho ngôi sao Brazil là: “Nếu cậu ấy chấp nhận các điều kiện như Real Madrid đưa ra, đôi bên ký gia hạn. Nếu không, Vinicius sẽ được bán”.

Hợp đồng hiện tại của Vinicius với Real Madrid sẽ hết hạn vào tháng 6/2027. Theo nhà báo Marcos Benito của El Chiringuito, nếu tình hình không thay đổi, việc Vinicius ra đi trong tháng 1/2026 hoàn toàn có thể xảy ra.

“Nếu Vinicicus cảm thấy mình không còn là một cầu thủ quan trọng tại Real Madrid, ít nhất là trên sân cỏ, tôi nghĩ mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu không phải là rời Bernabeu trong tháng 1 tới đây thì cũng là vào mùa hè”.

Saudi Pro League được cho theo dõi sát sao tình hình của Vinicius, nhưng Ngoại hạng Anh mới được cho là điểm đến của tiền đạo này, nếu anh không thể thoải mái ở Real Madrid.