Barca dù để các vị khách Frankfurt dẫn bàn trước (21’) thì vẫn tiếp mạch thắng tại Camp Nou mới, cũng là trận đầu tiên của họ tại đây ở mặt trận Champions League. Ở 3 trận La Liga trước đó, thầy trò Hansi Flick lấy trọn 9 điểm.

Hậu vệ Jules Kounde sắm vai người hùng, ghi cả 2 bàn giúp Barca thắng ngược 2-1 Frankfurt. Ảnh: B/R Football

Cú đúp của hậu vệ Jules Kounde trong 3 phút ngay sau giờ giải lao (50’, 53’) giúp Barca thắng ngược 2-1 Frankfurt. Với kết quả này, Barca tạm đứng thứ 14 sau 6 trận, trong khi lịch thi đấu vòng bảng Cúp C1 còn 2 trận nữa.

“Chúng tôi cần phải lấy trọn 6 điểm còn lại để giành một suất vào vòng loại trực tiếp (top 8). Tôi vui vì Barca đã kiểm soát được trận đấu. Frankfurt phòng ngự rất sâu và kín kẽ nhưng chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội mà có được 2 bàn thắng”, Hansi Flick cho hay sau trận.

Lamine Yamal là cầu thủ trẻ nhất lịch sử Cúp C1 đạt mốc 14 lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng (7 bàn, 7 kiến tạo), phá kỷ lục Mbappe (13 lần) từng làm được vào 2017. Ảnh: B/R Football

Vị thuyền trưởng lên tiếng trước thái độ khó chịu của Lamine Yamal khi được rút ra ở phút 89, nhường chỗ cho Roony Bardghji: “Yamal hơi thất vọng vì phải rời sân, nhưng cậu ấy đã nhận 1 thẻ vàng và đội lúc đó cần những cầu thủ có thể lực tốt hơn”.

Với việc phải nhận thẻ vàng ở phút 56 trong trận đấu, Lamine Yamal bị treo giò ở trận Barca làm khách Slavia Prague (3h ngày 21/3) do tích đủ 3 thẻ vàng.

Nhưng trận Barca 2-1 Frankfurt cũng đánh dấu một kỷ lục khác bị Lamine Yamal phá vỡ. Cụ thể, ở tuổi 18 và 148 ngày, Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League đạt mốc 14 lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng (7 bàn+7 kiến tạo), vượt qua thành tích của Mbappe -13 lần, lập được vào 2017.

Sau khi Rashford kiến tạo để Kounde đánh đầu gỡ hòa, chính Lamine Yamal đã làm điều tương tự để ngôi sao người Pháp lập cú đúp, mang về chiến thắng cho Barca.