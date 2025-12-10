Kết quả bóng đá hôm nay 10/12/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: Uefa, Barcelona FC, Frankfurt, 433, OneFootball
Để Sporting vượt lên dẫn trước nhưng Bayern Munich vẫn thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công với chiến thắng 3-1 tại Champions League.
Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để phối hợp xử lý việc sai sót hình ảnh lãnh thổ trong lễ khai mạc SEA Games 33.
Hơn 50 nghìn người đổ về sân Rajamangala tham dự lễ khai mạc SEA Games 33. Tất cả đều được BTC nước chủ nhà Thái Lan bảo đảm an ninh ở mức cao nhất.
Dù chỉ cần một trận hòa là đủ để vào bán kế SEA Game 33 nhưng U22 Việt Nam cho thấy quyết tâm rất lớn đánh bại Malaysia ở trận cuối vòng bảng, ngày 11/12.