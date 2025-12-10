editorial_uefa_com fc_barcelona_v_eintracht_frankfurt_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md6.jpg
Barcelona nhập cuộc đầy quyết tâm với lối chơi tấn công vũ bão
editorial_uefa_com fbl eur c1 barcelona frankfurt (2).jpg
Mỗi khi Lamine Yamal có bóng, anh thường bị 2 đến 3 cầu thủ đối phương vây quanh 
editorial_uefa_com fc_barcelona_v_eintracht_frankfurt_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md6 (1).jpg
Phút 21, từ pha phản công thần tốc, Knauff băng xuống tốc độ sút chân trái tung lưới Barca
editorial_uefa_com fc_barcelona_v_eintracht_frankfurt_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md6 (2).jpg
Cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc
editorial_uefa_com fbl eur c1 barcelona frankfurt (1).jpg
Niềm vui của tiền đạo Frankfurt
editorial_uefa_com fbl eur c1 barcelona frankfurt.jpg
Sau đó, Barcelona dồn cả đội hình lên ép sân hòng tìm kiếm bàn gỡ
G7wUO1BXAAA42dX.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Frankfurt
editorial_uefa_com fbl eur c1 barcelona frankfurt (3).jpg
Ngay đầu hiệp hai, từ đường chuyền vào của Rashford, Kounde đánh đầu san hòa 1-1
G7wcBKGWkAA6ysJ.jpg
editorial_uefa_com fc_barcelona_v_eintracht_frankfurt_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md6 (3).jpg
Phút 53, đến lượt Yamal rót bổng vào vòng cấm và vẫn là Kounde đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1
editorial_uefa_com fbl eur c1 barcelona frankfurt (5).jpg
Hậu vệ người Pháp tỏa sáng rực rỡ
G7wcOAHWUAAGQu2.jpg
Cú đúp trong 3 phút của Jules Kounde
editorial_uefa_com fbl eur c1 barcelona frankfurt (6).jpg
Khoảng thời gian còn lại, Frankfurt cố gắng tìm bàn gỡ nhưng bất thành
G7wcr0qW4AAAfO6.jpg
Barcelona thắng trận quan trọng ở Champions League

Nguồn ảnh: Uefa, Barcelona FC, Frankfurt, 433, OneFootball