Xabi Alonso đang phải chịu sức ép ngàn cân sau thất bại thảm hại 0-2 trước Celta Vigo cuối tuần qua. Trái ngược hình ảnh bên kia chiến tuyến, Man City phấn chấn với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp.

Real Madrid đang tụt lại so với Barcelona trong cuộc đua ở La Liga, do chuỗi phong độ thất thường (chỉ thắng 2/7 trận gần nhất) và vừa lần đầu tiên thua trên thánh địa Bernabeu mùa này.

Chiếc ghế của Xabi Alonso đang lung lay - Ảnh: SunSport

Đội bóng Hoàng gia thực sự rơi vào khủng hoảng, không riêng về kết quả mà còn cả vấn đề nhân sự, khi hàng loạt trụ cột dưới hàng thủ dính chấn thương.

Mới nhất là trường hợp của Eder Militao phải nghỉ từ 3 đến 4 tháng. Ngoài ra, Dani Carvajal, Trent-Alexander-Arnold, David Alaba hay Ferlan Mendy cũng làm bạn với giường bệnh.

Từ một HLV có vị thế lớn hồi đầu mùa (thắng 13/14 trận), giờ chiếc ghế Xabi Alonso đang lung lay dữ dội, thêm những mâu thuẫn phát sinh với một vài trụ cột.

Tin đồn râm ran mấy ngày qua, rằng chiến lược gia trẻ người Tây Ban Nha sẽ bay ghế nếu để thua Man City, nơi ông đấu trí với thầy cũ Pep Guardiola.

Khó chồng khó với Xabi Alonso, bởi khả năng ra sân của chủ công Kylian Mbappe rất thấp. Tiền đạo người Pháp mới dính chấn thương cơ, không thể tập luyện trước cuộc thư hùng.

Dẫu sao, ở đấu trường Champions League, Real Madrid vẫn đang thể hiện hình ảnh tích cực, thắng 4/5 trận và đứng thứ 5 trên BXH.

Khả năng ra sân của Mbappe còn bỏ ngỏ - Ảnh: Khelnow

Về phần Man City, hẳn Pep Guardiola cũng rút ra nhiều bài học từ trận thua bẽ bàng trước Leverkusen, khi ông xáo tung nhân sự, thay đổi đến 10 vị trí trong đội hình xuất phát.

Man "xanh" đáp trả bằng 3 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và tràn đầy tự tin hành quân đến Bernabeu, trong bối cảnh Phil Foden, Cherki hay Haaland đạt phong độ cao.

Tỷ lệ châu Á: Đồng banh (0: 0) - TX: 3 1/4

Dự đoán: Man City thắng 3-2

Thông tin lực lượng

Real Madrid: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy và Eder Militao vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Huijsen, Mbappe và Alaba còn bỏ ngỏ.

Man City: Rodri, Kovacic và John Stones chấn thương.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Rodrygo.

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.