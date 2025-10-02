Mặc dù là đội mở tỷ số trước, với với pha lập công của Ferran Torres ở phút 19, nhưng Barca đã để Senny Mayulu gỡ hòa cho PSG cũng bằng chừng ấy phút sau đó.

Hansi Flick thừa nhận Barca đã chơi không tốt. Ảnh: FCB

Đến đến cuối trận, đoàn quân của Hansi Flick nhận thêm đòn trừng phạt từ dự bị Goncalo Ramos - vào sân phút 72, chịu trận thua đau ngay trên sân nhà, cũng là thất bại đầu tiên ở giải năm nay, trên mọi đấu trường.

Chia sẻ sau trận, Hansi Flick thừa nhận Barca đã có trận đấu không tốt và PSG xứng đáng thắng: “Tôi nghĩ Barca đã khởi đầu trận đấu tốt nhưng sau 30-35 phút, PSG đã kiểm soát trận đấu nhiều hơn và chúng tôi phải vật lộn trong thời gian còn lại của hiệp 1.

Sang hiệp 2, chúng tôi đã không kiểm soát được bóng và không chơi đúng với đẳng cấp của mình. PSG đã chơi rất hay và xứng đáng giành chiến thắng. Dù khó khăn, nhưng Barca phải chấp nhận sự thật đó. Ở những cuộc đối đầu như thế này, chúng tôi chơi dưới phong độ thì thật khó khăn.

Trong các cuộc đối đầu 1 đấu 1, chúng tôi cần phòng nghệ tốt và có hệ thống hơn. Barca phải rút ra bài học cho mình từ những cuộc đấu với các đối thủ hàng đầu thế này”.

Và PSG xứng đáng giành chiến thắng. Ảnh: PSG

Thuyền trưởng Barca cho hay thêm: “Hôm nay Barca thua nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực chiến đấu trở lại, tập luyện nhiều hơn để đạt đẳng cấp cao nhất. Chúng tôi sẽ làm điều đó”.

Ông chỉ ra thêm sự khác biệt quan trọng giữa 2 đội, với một PSG của Luis Enrique đầy sung mãn, chiến đấu không biết mệt mỏi.

“Trong hiệp 2, bạn có thể thấy một số cầu thủ của chúng tôi đã mệt mỏi. Đó là lý do vì sao chúng tôi cố gắng chăm sóc cho Pedri và Rashford. Chúng tôi đã chơi rất nhiều trận đấu trong vài tuần qua.

Triết lý của PSG rất tuyệt vời. Họ có những cầu thủ trẻ, chất lượng cao, họ tạo ra những thay đổi, rất nhanh nhẹn, xử lý bóng giỏi và chơi không biết mệt mỏi”.

Có lẽ Hansi Flick quên, PSG của Luis Enrique phải cày ải hơn Barca, do có tranh tài tại FIFA Club World Cup và đi đến tận trận cuối cùng.