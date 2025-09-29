Lamine Yamal đã hi vọng đánh bại được Ousmane Dembele để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đoạt Quả bóng vàng ở tuổi 18.

Lamine Yamal hụt Quả bóng vàng, lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh là Cậu bé vàng - Cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất năm. Ảnh: EFE

Anh chàng lên đồ thật bảnh, chuẩn bị sẵn cả kế hoạch ăn mừng lớn ở Paris, nếu được vinh danh là người chiến thắng.

Tuy nhiên, không có bất ngờ xảy ra, Ousmane Dembele trở thành chủ nhân Quả bóng vàng 2025, như số đông dự đoán với số điểm cách biệt. Lamine Yamal về nhì và một lần nữa được gọi tên ở hạng mục Cậu bé vàng – Cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất năm.

MB tiết lộ, ông thầy Hansi Flick rất “vui mừng” vì Lamine Yamal hụt Quả bóng vàng 2025. Với thuyền trưởng Barca, đó là “tin tốt”, cho rằng nó sẽ khích Yamal, thổi bùng ngọn lửa trong anh, chơi quyết tâm hơn nữa.

Vị chiến lược gia người Đức muốn Lamine Yamal giành Quả bóng vàng, khi cùng Barca thâu tóm cả La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha lẫn Champions League.

Để có thể đạt được điều này, đòi hỏi Yamal phải tập trung 100% cả lúc tập luyện lẫn thi đấu, không để bị xao nhãng vì điều gì.

Hansi Flick muốn Lamine Yamal có động lực phấn đấu, không rơi cảnh tự mãn sớm. Ảnh: Fabrizio Romano

Hansi Flick cho biết: “Lamine Yamal chấp nhận điều đó (về nhì sau Dembele) và lấy làm động lực phấn đấu. Cậu ấy chắc chắn sẽ có cơ hội giành Quả bóng vàng”.

Yamal là ngọc quý của Barca, tài vượt tuổi nên HLV Hansi Flick và lãnh đạo CLB rất muốn chăm sóc và bảo vệ tài năng này một cách tốt nhất. Việc sao trẻ này thành công quá sớm có thể mang đến sự hài lòng, tự mãn.

Chưa kể, thời gian qua cuộc sống riêng, nhất là chuyện yêu đương của Lamine Yamal được truyền thông theo dõi nhất cử nhất động. Hansi Flick hiểu cuộc sống của một chàng trai trẻ và không can thiệp nhưng ông cần một Yamal luôn khỏe mạnh, không ngừng phấn đấu, sẵn sàng chinh phục các thách thức trên sân cỏ.