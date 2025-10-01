Lamine Yamal chỉ cần 1 phút để đánh dấu sự trở lại, chứng tỏ tầm quân trọng với Barca, sau 4 trận vắng mặt vì chấn thương.

Hansi Flick khen ngợi học trò nhưng cũng nhấn mạnh, chỉ tài năng là không đủ, Lamine Yamal cần nỗ lực rất nhiều thì mới có thể đạt đẳng cấp cao hơn. Ảnh: Mundo

Đó là khoảnh khắc anh vào sân từ ghế dự bị, thực hiện đường kiến tạo đẳng cấp ở ngay pha chạm bóng đầu tiên để Lewandowski đánh đầu, mang về chiến thắng 2-1 cho Barca trước Real Sociedad, cuối tuần qua. Kết quả này giúp Barca leo lên dẫn đầu La Liga sau 7 vòng, đẩy Real Madrid xuống sau.

“Yamal rất hay khi có bóng và đó chính là điều tạo nên sự khác biệt”, Hansi Flick khen ngợi lẫn mừng vui vì có sự phục vụ của tài năng này ở trận cầu quan trọng, Barca nghênh chiến PSG ở Cúp C1.

Tuy vậy, ông tìm cách đưa học trò trở lại mặt đất trước những lời ca tụng quá mức, cảnh báo anh chàng còn phải phấn đấu rất nhiều để đạt đẳng cấp cao hơn:

Lamine Yamal trở lại, lập tức khiến người hâm mộ Barca ngất ngây, bởi khoảnh khắc quyết định cùng Lewandowski mang về chiến thắng cho đội. Ảnh: FCB

“Với tôi việc thổi phồng quá mức một cầu thủ như thế là không tốt. Lamine Yamal xuất sắc nhưng trong đội còn có nhiều cầu thủ xuất sắc khác.

Cậu ấy mới 18 tuổi và cần phải tập trung vào việc tập luyện. Lamine Yamal có tài năng và có thể vươn tới những tầm cao mới, thậm chí tiến xa hơn nữa.

Nhưng để đạt được như vậy, chỉ tài năng thôi là không đủ mà đòi hỏi cậu ấy phải nỗ lực hơn nữa. Không chỉ là việc chơi bóng, mà còn cả phòng ngự. Đó là điều chúng tôi cần ở tất cả các cầu thủ của Barca, không chỉ riêng cậu ấy”.

Barca đấu PSG trong cảnh 2 đội đều thiếu vắng những cầu thủ tấn công chủ chốt. Bên phía chủ nhà là Raphinha ngồi ngoài, trong khi Dembele vừa nhận giải Quả bóng vàng 2025, cũng sẽ vắng mặt vì chưa bình phục chấn thương.