Barcelona tiếp tục khẳng định bản lĩnh tại Champions League khi đánh bại Copenhagen 4-1 trên sân Nou Camp, qua đó nối dài chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà ở mọi đấu trường.

Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick sớm giành vé vào vòng 1/8, bất chấp khởi đầu đầy khó khăn.

Rashford, Raphinha và Yamal cùng ghi bàn sau khi Lewandowski mở tỷ số - Ảnh: FCB

Ngay phút thứ 4, hàng thủ Barca chơi thiếu tập trung, tạo điều kiện để Mohamed Elyounoussi chọc khe cho Viktor Dadason (17 tuổi) dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Copenhagen.

Bàn thua sớm buộc đội chủ nhà phải đẩy cao đội hình tấn công, trong đó Dani Olmo hoạt động năng nổ ở tuyến giữa. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự 4-5-1 chặt chẽ của đại diện Đan Mạch khiến Barca gặp nhiều bế tắc dù kiểm soát bóng vượt trội.

Sang hiệp hai, thế trận đổi chiều nhanh chóng. Robert Lewandowski gỡ hòa sau pha kiến tạo tinh tế của Lamine Yamal, mở ra màn lội ngược dòng cho đội chủ sân Nou Camp.

Chỉ ít phút sau, chính Yamal và Raphinha lần lượt lập công, giúp Barca bứt lên dẫn 3-1. Đến cuối trận, Marcus Rashford khép lại chiến thắng bằng cú sút phạt đẹp mắt, ấn định tỷ số 4-1.

Thắng lợi này không chỉ đưa Barcelona vào vòng knock-out mà còn cho thấy chiều sâu đội hình và bản lĩnh của họ tại đấu trường châu lục, trong khi Copenhagen chính thức dừng bước với nhiều tiếc nuối.

Ghi bàn

Barcelona: Lewandowski 48', Yamal 60', Raphinha 69' (penalty), Rashford 85'

Copenhagen: Dadason 4'

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, Olmo, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski

Copenhagen: Kotarski, Meling, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Lopez, Larsson, Suzuki, Clem, Achouri, Elyounoussi, Dadason