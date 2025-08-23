VietNamNet cập nhật liên tục bảng xếp hạng Giải vô địch giải bóng chuyền nữ thế giới 2025, có sự tham dự lần đầu tiên của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.
|
Kết quả bóng chuyền giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 23/8
|
Ngày
|
Giờ
|
Bảng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
23/08
|
16h00
|
E
|
Canada
|
Bulgaria
|
23/08
|
16h00
|
F
|
CH Dominica
|
Colombia
|
23/08
|
17h00
|
H
|
Nhật Bản
|
Cameroon
|
23/08
|
17h00
|
G
|
Đức
|
Kenya
|
23/08
|
19h30
|
E
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Tây Ban Nha
|
23/08
|
19h30
|
F
|
Trung Quốc
|
Mexico
|
23/08
|
20h30
|
H
|
Serbia
|
Ukraine
|
23/08
|
20h30
|
G
|Việt Nam
|Ba Lan
Giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 là bước ngoặt lớn, khi tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam bước cùng Thái Lan và Nhật Bản trong số các đại diện châu Á.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm tất cả giành một chiến thắng tại giải vô địch thế giới 2025 sắp khởi tranh trên đất Thái Lan.
Cập nhật kênh sóng phát trực tiếp Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 được tổ chức tại Thái Lan, với sự góp mặt của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.
Giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 chia thưởng gần 58 tỷ đồng, liệu tân binh như tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận được gì?