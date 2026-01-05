Ở trận đấu muộn vòng 12 Saudi Pro League 2025/26, Al Hilal đã có màn trình diễn hiệu quả để đánh bại Damac với tỷ số 2-0. Ba điểm trọn vẹn không chỉ giúp đội bóng áo xanh tiếp tục duy trì phong độ ổn định, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong cuộc cạnh tranh ngôi vương mùa này.

Sau quãng thời gian đầu trận chơi thăm dò, Al Hilal dần kiểm soát thế trận bằng khả năng cầm bóng vượt trội.

Darwin Nunez tỏa sáng giúp Al Hilal chiếm ngôi đầu bảng - Ảnh: CLB

Bước ngoặt đến ở phút 35, khi Darwin Nunez tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để mở tỷ số. Cựu tiền đạo Liverpool cho thấy bản năng săn bàn sắc bén, giúp Al Hilal giải tỏa áp lực trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Damac nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng điều đó lại tạo thêm khoảng trống cho đội chủ nhà. Phút 53, Marcos Leonardo dứt điểm gọn gàng sau một pha phối hợp nhanh, nhân đôi cách biệt và gần như định đoạt cục diện trận đấu.

Trong phần còn lại, Al Hilal chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát chắc chắn thế trận để bảo toàn chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp họ vượt qua Al Nassr của Cristiano Ronaldo trên bảng xếp hạng, vươn lên dẫn đầu với khoảng cách đúng một điểm.

Chiến thắng trước Damac vì thế được xem là bước ngoặt quan trọng, tiếp thêm lợi thế tâm lý cho Al Hilal trong hành trình chinh phục chức vô địch Saudi Pro League 2025/26.