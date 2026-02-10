Các quan chức tại Saudi Pro League (SPL) muốn biến Salah trở thành gương mặt đại diện mới của giải đấu chất lượng nhất vùng Trung Đông.

Tiền đạo người Ai Cập có thể tăng mức lương gấp 3 lần so với hiện tại (400.000 bảng/tuần) nếu gật đầu rời Liverpool.

Salah có thể chia tay Liverpool hè này để sang Saudi Arabia - Ảnh: NY

Giới chức Saudi Arabia rất muốn Salah kế nhiệm vai trò của Cristiano Ronaldo - người đang cân nhắc chia tay Al-Nassr do không hài lòng với cách thức chuyển nhượng của SPL.

CR7 bức xúc khi thấy người đồng đội cũ ở Real Madrid là Benzema được bật đèn xanh chuyển từ Al-Ittihad sang Al-Hilal hồi tuần trước.

Ronaldo đã bị các quan chức Saudi cảnh báo rằng, không cầu thủ nào được phép gây ảnh hưởng đến quyết định của ủy ban chuyển nhượng độc lập.

Phía SPL tiếp cận Salah từ hè năm ngoái và anh vẫn luôn đứng đầu danh sách mục tiêu, bất chấp việc tiền đạo 33 tuổi cam kết tương lai tại Liverpool, sau chức vô địch mùa trước.

Tuy nhiên, mâu thuẫn gần đây giữa Salah và HLV Arne Slot dấy lên nhiều đồn đoán rằng, anh có thể tìm kiếm cơ hội thi đấu ở môi trường mới từ mùa giải 2026/27.

Phía Liverpool sẽ yêu cầu mức phí đáng kể nếu "đại gia" Saudi Arabia chính thức liên hệ mua Salah. Họ muốn hoàn tất mọi thỏa thuận trước khi cầu thủ người Ai Cập lên đường tham dự World Cup 2026.

Điểm hấp dẫn Mohamed Salah chính là mức thù lao hậu hĩnh 1,2 triệu bảng/tuần mà đội bóng tại Saudi Pro League sẵn sàng trao cho anh trong giai đoạn cuối sự nghiệp.