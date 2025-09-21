Trước khí thế hừng hực sau chiến thắng ở AFC Champions League Two, đội bóng của Ronaldo nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6. Từ đường căng ngang chuẩn xác của Kingsley Coman, Felix nhẹ nhàng dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương.

Pha ăn mừng quen thuộc của Ronaldo - Ảnh: Al Nassr

Bàn thắng sớm khiến Al Riyadh choáng váng, trong khi Al Nassr càng chơi càng bùng nổ. Phút 30, Coman tiếp tục để lại dấu ấn với pha solo tốc độ và cú sút quyết đoán, nhân đôi cách biệt.

Chỉ ba phút sau, Felix kiến tạo tinh tế để Cristiano Ronaldo thoát xuống nâng tỷ số lên 3-0, khép lại hiệp một hoàn hảo cho đội chủ nhà.

Ngay đầu hiệp hai, Ronaldo lại sắm vai người kiến tạo khi tung đường chuyền thông minh để Felix hoàn tất cú đúp. Al Riyadh gỡ được một bàn ở phút 51 nhờ cú đánh đầu của Mamadou Sylla, nhưng đó cũng là tất cả những gì họ làm được.

Felix cũng thi đấu chói sáng và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - Ảnh: Al Nassr

Phút 76, Ronaldo trực tiếp lập công với cú sút căng, ấn định chiến thắng 5-1 cho Al Nassr. Đây đã là bàn thắng thứ 29 của CR7 trong năm 2025 và cùng là bàn thắng thứ 945 trong sự nghiệp của chân sút 40 tuổi. Với kết quả này, Al Nassr vững vàng ở ngôi đầu bảng Saudi Pro League với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu.

Ghi bàn

Al Nassr: Felix (6', 49'), Coman (30'), Ronaldo (33', 76')

Al Riyadh: Sylla (51')

Đội hình thi đấu

Al Nassr: Al Najjar, Al Ghannam, Simakan, Martinez, Yahya, Coman, Brozovic, Angelo, Mane, Ronaldo, Felix

Al Riyadh: Borjan Al Harfi, Gonzalez, Yahya, Al Absi, Soro, Toze, Al Bishi, Suhluli, Sylla