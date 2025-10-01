Dấu ấn Mbappe

Thibaut Courtois là người hô hào cuối cùng với đồng đội trên sân Almaty Ortalyk. Real Madrid vượt hơn 6.000 km để đá trận thứ hai ở Champions League 2025/26.

Phải mất đến 15 phút, tâm trí họ mới rời khỏi thảm họa Metropolitano và thực sự hiện diện ở Trung Á. Ngay giây thứ 9, Satpaev đã có cú đánh đầu trong vòng cấm. Chỉ sau một phút rưỡi, Jorginho thử vận may bằng cú sút xa.

Mbappe dẫn Real Madrid đến chiến thắng. Ảnh: Diario AS

“Không bao giờ được quên. Phải tiếp tục nghĩ về những gì đã xảy ra cuối tuần rồi, phải làm việc để cải thiện và không bao giờ trải qua một đêm như vậy nữa”, Kylian Mbappe phát biểu sau trận đấu, nơi anh ghi cả 3 bàn đầu tiên tại Kazakhstan.

Chỉ cần bóng đến chân Mbappe, và Arda Guler được kích hoạt ở vị trí số 10 – chỗ mà Jude Bellingham (ngồi dự bị trận này) đảm nhiệm trong trận derby – thì mọi chuyện sớm ngã ngũ.

Đối thủ Kairat Almaty ban đầu nhập cuộc đầy hứng khởi nhưng sau đó quá non nớt.

Real Madrid có thể vẫn đang trong quá trình xây dựng, như Xabi Alonso không ngừng nhắc nhở, nhưng Mbappe thì đã hòa nhập hoàn toàn. 13/23 bàn của đội là do anh ghi.

Đúng là có 5 bàn đến từ chấm phạt đền, như pha mở tỷ số trước Kairat, nhưng chính hai lần sút hỏng liên tiếp từ khoảng cách 11m mùa trước từng khiến chân sút này rơi vào cơn khủng hoảng phong độ.

“Khi tôi có 5 cơ hội, tôi phải ghi 5 bàn. Đó là lý do Real Madrid chọn tôi. Trận này, tôi còn có thể ghi nhiều hơn”, Mbappe nói, ám chỉ tình huống bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi tỷ số đang là 2-0.

Phong độ Mbappe rất ấn tượng. Ảnh: Diario AS

Chỉ khi cầu thủ người Pháp hoàn tất cú hat-trick và trận đấu coi như kết thúc, Alonso mới rút anh ra nghỉ. Camavinga và Brahim Diaz ghi 2 bàn còn lại.

Trong 9 trận từ đầu mùa, Mbappe chỉ duy nhất một lần tịt ngòi – trước Mallorca. Anh như một “cỗ máy bán hàng tự động”.

Phiên bản Ronaldo

“Kylian quá sắc bén trước khung thành và chúng tôi phải kết nối tốt để cậu ấy có cơ hội”, Xabi Alonso nhấn mạnh, đồng thời đánh giá cao cậu học trò.

Alonso không tiếc lời: “Mbappe quyết định gần như mọi trận đấu. Lần này cậu ấy lại chứng minh điều đó. Bàn thắng trong trận derby vừa rồi cũng thực sự tuyệt vời.

Chúng tôi cần phẩm chất của cậu ấy được bộc lộ. Tôi hài lòng với sự ảnh hưởng tích cực của Kylian trong sinh hoạt hàng ngày với đồng đội và cả sự gắn kết trong công việc”.

Một lần nữa, Alonso thay Vinicius bằng Rodrygo trong nửa cuối hiệp 2, và ngôi sao người Brazil dường như không vui khi đi ngang qua HLV.

“Không phải giận dỗi đâu. Một ngày khác thì có thể… nhưng trận này thì không. Lời của cậu ấy không theo hướng mà các bạn nghĩ. Chúng tôi hiểu nhau rồi”, Alonso giải thích trong phòng họp báo.

Alonso không cần nuông chiều cảm xúc của Vinicius, mà tận hưởng Mbappe đạt hiệu suất như Cristiano Ronaldo – người mà ông từng thi đấu chung.

Mbappe là tác giả 5 bàn thắng đầu tiên của Real Madrid tại Champions League mùa này.

Màn trình diễn của Mbappe gợi nhớ Cristiano Ronaldo. Ảnh: Diario AS

Với 13 bàn thắng sau 9 trận, anh sánh ngang khởi đầu của thần tượng Ronaldo trong mùa giải 2014/15. Ngày đó, huyền thoại người Bồ Đào đạt đỉnh cao với 61 bàn thắng trong một mùa giải duy nhất với Real Madrid.

Lịch sử Real Madrid chỉ có 2 trường hợp vượt qua mốc này. Pruden ghi 14 bàn trong mùa giải 1946/47. Năm năm trước đó, mùa giải 1941/42, Alday chinh phục kỷ lục 15 bàn thắng trong 9 trận đầu tiên.

Theo Opta, Mbappe ghi bàn cứ sau 60 phút. Thành tích tốt nhất của Cristiano là 76 phút/bàn trong mùa giải 2014/15. 23,6% cú sút của cựu tiền đạo PSG đi vào lưới.

“Tôi sẽ tiếp tục cải thiện và cố gắng hiệu quả hơn trước khung thành”, Mbappe nhấn mạnh.

Nếu duy trì hiệu suất hiện nay (1,44 bàn/trận), anh có thể đạt mốc 78 bàn vào cuối mùa. Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết, và kỷ lục 61 bàn của CR7 không dễ để vượt qua.