Ở tuổi 18 năm 237 ngày, với siêu phẩm vào lưới Bilbao, Lamine Yamal đã chạm mốc 50 bàn thắng trong các giải đấu chuyên nghiệp – 44 bàn cho Barcelona và 6 bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Con số ấy đặc biệt gây chú ý khi đặt cạnh hai huyền thoại của bóng đá hiện đại: Lionel Messi đạt cột mốc 50 bàn khi 20 tuổi 315 ngày, còn Cristiano Ronaldo cần tới 21 tuổi 297 ngày.

Yamal ăn mừng bàn thắng vào lưới Bilbao. Ảnh: EFE

Thống kê này cho thấy Yamal đang đi trước hai biểu tượng của bóng đá thế kỷ 21 gần 2-3 năm ở cùng cột mốc ghi bàn. Dĩ nhiên, bóng đá không thể chỉ đo bằng những con số thời điểm.

Messi và Ronaldo sau đó đã xây dựng những sự nghiệp gần như không tưởng, với hàng trăm bàn thắng và hàng loạt danh hiệu lớn. Riêng CR7 đang hướng về mốc 1.000 bàn thắng.

Dù vậy, việc một cầu thủ chưa tròn 19 tuổi đã đạt đến cột mốc mà hai huyền thoại từng mất nhiều thời gian hơn để chạm tới vẫn là tín hiệu cho thấy sự xuất hiện của một tài năng đặc biệt.

Trên thực tế, Yamal không phải mẫu tiền đạo săn bàn thuần túy. Anh xuất phát là cầu thủ chạy cánh phải, nổi bật nhờ khả năng rê dắt, đổi hướng và dứt điểm bằng chân trái.

Phong cách ấy khiến nhiều người liên tưởng đến Messi thời trẻ ở Barca, khi cũng xuất phát từ cánh phải trước khi trở thành trung tâm của hệ thống tấn công.

Tuy nhiên, Yamal đang trưởng thành trong một bối cảnh khác, lịch thi đấu dày đặc hơn, cường độ cao hơn và áp lực truyền thông lớn hơn rất nhiều.

Một yếu tố quan trọng khác là môi trường phát triển. Yamal trưởng thành từ La Masia, lò đào tạo đã tạo nên Messi và nhiều thế hệ cầu thủ Barca.

Trong hệ thống hiện tại, anh được trao vai trò lớn ngay từ rất sớm, trở thành một trong những mũi nhọn chính của đội bóng dù mới ở tuổi thiếu niên. Điều đó giúp Lamine tích lũy số trận và số bàn thắng nhanh hơn so với nhiều tài năng trước đây.

Tuy vậy, câu chuyện của Yamal mới chỉ bắt đầu. Vượt Messi và Ronaldo ở cột mốc 50 bàn là một dấu hiệu đáng kinh ngạc, nhưng điều quan trọng hơn là khả năng duy trì phong độ trong nhiều năm – điều mà hai huyền thoại đã làm được gần hai thập kỷ.

Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, Yamal không chỉ là hiện tượng thống kê, mà có thể trở thành một trong những gương mặt định hình kỷ nguyên tiếp theo của thể thao vua.