Trận cầu trên sân Al Awwal Park khởi đầu đầy bất ngờ khi đội đầu bảng Al Nassr dù chơi chủ động lại sớm bị dội gáo nước lạnh. Phút 13, Jason thoát xuống phá bẫy việt vị sau đường chuyền tinh tế của Smalling, vượt qua thủ môn Alaqidi và ghi bàn mở tỷ số cho Al Fayha.

Khi mà những đàn em như Mane, Felix mờ nhạt thì lại có Ronaldo tỏa sáng - Ảnh: Al Nassr

Bàn thua khiến đội chủ nhà dồn toàn lực tấn công, tạo hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Phút 20, VAR từ chối bàn thắng của Coman do Mane việt vị, khiến CĐV Al Nassr càng thêm sốt ruột.

Phải đến phút 37, siêu sao Ronaldo mới lên tiếng đúng lúc. Sau pha phối hợp giữa Felix và Coman, CR7 khống chế gọn gàng rồi dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ sân Al Awwal Park.

Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục dồn ép đối thủ. Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ở phút 66, nhưng sự kiên nhẫn của anh cuối cùng được đền đáp.

Chân sút 40 tuổi người Bồ Đào Nha tỏa sáng với cú đúp và ẵm luôn danh hiệu MVP - Ảnh: Al Nassr

Phút 90+9, VAR xác định Villanueva phạm lỗi với Amri trong vòng cấm. Ronaldo bước lên chấm phạt đền ở phút 90+14, lạnh lùng dứt điểm tung nóc lưới, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Al Nassr.

Với 7 trận toàn thắng và 23 bàn ghi được, Al Nassr tiếp tục dẫn đầu Saudi Pro League với 21 điểm tuyệt đối. Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn là biểu tượng của bản lĩnh, niềm tin và khát vọng chiến thắng bất tận.